US Open, scene oribile cu un huligan: L-a înjurat ca la ușa cortului pe un fost jucător de Top 20 VIDEO

US Open 2023 va începe de pe 28 august. Până atunci, calificările sunt în desfășurare, iar diseară, după ora 19.00, ora României, vom avea tragerea la sorți care va stabili partidele din runda inaugurală.

Din păcate, primele zile de calificări au și furnizat un episod regretabil. Pentru că la duelul Borna Gojo (Croația, 106 ATP) – Hamad Medjedovic (Serbia, 145 ATP) s-a petrecut un moment jenant. Concret, un huligan american, aflat în tribune, a confundat terenul de tenis cu cel de fotbal și l-a încurajat mult prea zgomotos pe Gojo, depășind limitele bunului simț. La un moment dat, spectatorul respectiv a fost rugat de Viktor Troicki (37 de ani) să se potolească un pic. A fost momentul în care bărbatul de culoare s-a dezlănțuit la adresa fostului jucător de locul 12 ATP care acum îl antrenează pe Medjedovic.

Pe imaginile filmate din tribune se poate vedea cum huliganul american l-a înjurat ca la ușa cortului pe Troicki, spunându-i inclusiv: „Aici e New York, nu ești la tine în Serbia“. Comportamentul spectatorului agresiv a fost atât de urât, încât, la un moment dat, ceilalți oameni au început să-l huiduie copios. De asemenea, cel care a filmat scena a tot repetat că bărbatul de culoare are un comportament sub orice critică la adresa unui fost mare jucător.

Când scandalul s-a încheiat, partida a continuat. Scorul final: 7-5, 6-7, 6-4 pentru Gojo. În turul II al calificărilor, croatul îl va întâlni pe bulgarul Adrian Andreev (192 ATP).

