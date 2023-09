Sorana Cîrstea, în fața meciului vieții la US Open. S-a stabilit ora jocului cu Belinda Bencic

În optimile de finală de la US Open, Sorana Cîrstea (33 de ani, 30 WTA) o va înfrunta pe elveianca Belinda Bencic (26 ani, 13 WTA), care a trecut în turul 3 de chinezoaica Lin Zhu cu 7-6 (1), 2-6, 6-3.

Meciul dintre Sorana Cîrstea și Belinda Bencic are loc duminică, iar organizatorii turneului de la New York au anunțat acum și ora de disputare a jocului. Duelul dintre cele două sportive se va disputa pe arena Louis Armstrong, după primul meci al zilei, dintre Karolina Muchova și Xinyu Wang. Astfel, românca și elvețianca vor intra pe teren la ora 19.30, dacă partida care le precede nu se va întinde exagerat de mult.

Sorana Cîrstea are 2-1 în meciurile directe cu Bencic, pe care a învins-o în februarie 2021, în optimile turneului Grampians Trophy de la Melbourne, cu 7-5, 6-2, şi în august 2022, în primul tur la Cincinnati, cu 6-2, 6-7 (3/7), 6-4. Dar helveta a învins-o pe sportiva noastră chiar la US Open, anul trecut, în turul secund, cu 3-6, 7-5, 6-2. Miza partidei este enormă nu numai din punct de vedere sportiv, cât și financiar: câștigătoarea va lua 455.000 de dolari.

Lăudată de americani

Sorna Cîrstea a produs una dintre marile surprize la US Open, eliminând-o în runda precedentă pe Elena Rybakina, una dintre favorite, și calificându-se în optimile de finală. Performanța româncei - cea mai bună din istoria participărilor la Flushing Meadows, a fost salutată de americani. "La a 15-a participare pe tabloul principal, Sorana Cîrstea a obținut cel mai bun rezultat la US Open.

Sportiva aflată pe locul 30 a învins-o pe campioana de la Wimbledon 2022, scor 6-3, 6-7 (6), 6-4. Cîrstea a ajuns pentru prima dată în optimi la New York, după ce a trecut de locul 4 WTA, care o conducea cu 2-0 la meciuri directe. Jucătoarea de 33 de ani pierduse de 3 ori în turul 3 la US Open (2020, 2019, 2009) și nu mai învinsese o jucătoare de TOP 5 din martie, de la Miami. Cu stil de joc agresiv, în fața mulțimii de pe arena Louis Armstrong, în fața cântărețului Seal, Cîrstea a obținut una dintre cele mai mari victorii ale carierei", au scris cei de la US Open pe site-ul lor oficial.

455.000 de dolari