Rezumatul unui meci de vis. Sorana Cîrstea, tenis de clasă în fața Elenei Rybakina VIDEO

Sorana Cîrstea a urcat în optimi la US Open, după o victorie de poveste obținută în această noapte la New York, în fața Elenei Rybakina, jucătoarea de pe poziția 4 mondială. Românca s-a impus cu 6-3, 6-7, 6-4 în fața jucătoarei din Kazahstan și va juca împotriva Belindei Bencic pentru un loc sferturile ultimului turneu de Grand Slam al anului. Elvețianca este cea care a scos-o anul trecut pe Sori de la US Open, în turul secund.

Sorana, plecată de pe poziția a 30-a WTA înaintea turneului de la US Open, va realiza un salt important în clasamentul mondial. În acest moment, este pe locul 27 în ierarhia live a fetelor. Dacă locul exact pe care-l va ocupa românca în clasament îl vom afla la finalul turneului, cert este că în conturile sale vor intra 284.000 de dolari pentru performanța de la UE Open.

”Joc de mulți ani, dar niciodată în fața unui public atât de frumos. Știu că e miezul nopții, dar vă mulțumesc. Am pierdut de două ori în fața ei, dar acum am jucat excepțional. Este un moment incredibil pentru mine. Toată lumea joacă bine la acest nivel și eu cred în mine. Rybakina este o jucătoare minunată, dar este săptămâna mea. Este un loc magic pentru mine. Energia din arenă este tot ce am nevoie”, a declarat Sorana Cîrstea după partida de vis de la US Open.

În optimi, românca va juca împotriva elvețiencei Belinda Bencic. Cîrstea are 2-1 în meciurile directe cu Bencic, pe care a bătut-o în februarie 2021, în optimile turneului Grampians Trophy de la Melbourne, cu 7-5, 6-2, şi în august 2022, în primul tur la Cincinnati, cu 6-2, 6-7 (3/7), 6-4. Bencic a învins-o pe sportiva noastră chiar la US Open, anul trecut, în turul secund, cu 3-6, 7-5, 6-2.

„Sori“, cele mai bune rezultate la turneele majore

*Australian Open – Optimi (2017, 2022)

*French Open – Sferturi (2009)

*Wimbledon – Turul III (2009, 2012, 2017, 2021, 2023)

*US Open – Optimi (2023)

România la US Open, proba de simplu

Turul I

Cîrstea (30 WTA) – Day (93 WTA) 6-2, 6-3

Begu (43 WTA) – Korpatsch (75 WTA) 3-6, 2-6

Țig (700 WTA) – Marino (104 WTA) 7-6, 7-6

Ruse (167 WTA) – Pliskova (25 WTA) 1-6, 4-6

Bogdan (60 WTA) – Kenin (101 WTA) 6-7, 4-6

Turul II

Cîrstea (30 WTA) – Kalinskaya (89 WTA) 6-3, 6-4

Țig (700 WTA) – Pegula (3 WTA) 3-6, 1-6

Turul III

Cîrstea (30 WTA) – Rybakina (4 WTA) 6-3, 6-7, 6-4

Optimi

Cîrstea (30 WTA) – Bencic (12 WTA)