Șoc în fotbalul israelian: jucător suspendat 99 de ani

Fotbalul din Israel trece printr-o situație incredibilă. Un tânăr fotbalist de doar 17 ani, legitimat la echipa Yermiyahu Holon din Liga a 3-a, a primit o suspendare de 99 de ani, după ce și-a agresat un adversar.

Incidentul s-a produs la finalul unui meci, în vestiare, după ce jucătorul ar fi fost provocat. Pe lângă suspendarea record, Federația Israeliană de Fotbal a aplicat și o amendă în valoare de 770 de euro. Numele fotbalistului nu a fost făcut public.

Clubul Yermiyahu Holon a reacționat imediat, anunțând că tânărul a fost exclus din echipă. Comisia de Disciplină a Federației a explicat că măsura extremă a fost dictată de gravitatea incidentului. Potrivit sursei sport.aktuality.sk, pedeapsa va expira abia în noiembrie 2124.

Amendă de 2.500 șekeli

În plus, acesta a primit și o amendă de 2.500 șekeli (aproximativ 770 de euro), potrivit presei locale. Un videoclip cu agresiunea a fost ulterior distribuit pe internet.

Reprezentanții clubului au precizat că victima ar fi provocat conflictul inițial, însă violența este inacceptabilă.

Incidentul s-a produs la 15 minute după fluierul final, în timp ce echipa tânărului sărbătorea victoria. Conform clubului, jucătorul agresor, venit din Ierusalim, fusese eliminat în timpul meciului, dar a rămas aproape de teren, tensionând atmosfera.