Ianis Hagi și Niță, eroii României cu Slovacia: interviurile lor au emoționat o țară întreagă

Ianis Hagi a declarat, după calificarea echipei naţionale în optimile de finală ale EURO 2024, că următorul obiectiv al tricolorilor este să părăsească turneul final cât mai târziu posibil.

"Ne-am îndeplinit primul obiectiv şi am câştigat grupa. Pe lângă obiectivul fotbalistic, aveam şi obiectivul de a scoate lumea în stradă, de a fi mândri de această generaţie şi cred eu că am reuşit să o facem. Ne dorim să terminăm acest turneu final cât mai târziu. Suntem la primul turneu final ca echipă, dar avem un tonus bun", a spus Hagi la Pro TV.

El a spus că pentru tricolori calificarea în optimile de finală ale Campionatului European nu reprezintă o surpriză.

"Este o surpriză pentru cei care nu ne cunosc. Mentorii pe care noi i-am avut de mici copii ne cunosc personalitatea, suntem învingători. Noi nu luăm niciun meci cu gândul la egal, încercăm mereu să mergem la victorie. Cu aceste rezultate am ridicat ştacheta şi va fi greu să ne menţinem acolo, dar vom da 100% pentru echipa naţională şi vom muri pentru acest tricou", a mai spus Hagi.

Niță, încântat după România - Slovacia

Portarul naţionalei, Florin Niţă, a afirmat că este fericit că poate face istorie pentru fotbalul românesc, alături de colegii săi.

"Vreau să-i mulţumesc lui Dumnezeu pentru tot ce ne-a oferit, pentru satisfacţia de după meci, că ne-a ajutat să ne atingem obiectivul şi că am bucurat o naţie întreagă. Sunt foarte fericit, am muncit împreună, toţi suntem egali, ne-am făcut treaba şi am făcut tot ceea ce ni s-a spus din partea lui Mister. Mă bucur că fac parte din această minunată echipă, împreună facem istorie pentru această ţară frumoasă şi sunt foarte fericit", a spus Niţă la Pro TV.

"Fanii s-au ridicat la cel mai înalt nivel, i-am simţit şi în prima şi în a doua repriză. Le mulţumim pentru efortul făcut în această seară, dar şi din meciurile trecute. Sunt minunaţi şi le mulţumim pe această cale", a adăugat acesta.

România - Slovacia 1-1

România: Niță – Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu – R. Marin (Rus 86), M. Marin – I. Hagi (Man 66), Stanciu, Coman (Sorescu 57) – Drăguș (Pușcaș 66). Selecționer: Edward Iordănescu

Slovacia: Dúbravka – Pekarík (Gyömbér 90+2), Vavro, Škriniar, Hancko – Kucka, Lobotka, Duda (Bero 90+2) – Schranz (Duris 77), Strelec (Bozenik 70), Haraslín (Suslov 70). Selecționer: Francesco Calzona

Euro 2024, grupa E, ultima etapă

Miercuri

România – Slovacia 1-1

Belgia – Ucraina 0-0

Etapa a 2-a

Slovacia – Ucraina 1-2

România – Belgia 0-2

Prima etapă

România – Ucraina 3-0

Belgia – Slovacia 0-1

Clasament

1. România 3 1 1 1 4-3 4

2. Belgia 3 1 1 1 2-1 4

3. Slovacia 3 1 1 1 3-3 4

4. Ucraina 3 1 1 1 2-4 4

Se califică în faza optimilor de finală primele două clasate din fiecare grupă, plus cele mai bune patru locuri trei din toate cele șase grupe Euro 2024.

Lotul României

*Portari: Niță (Gaziantep), H. Moldovan (Atletico Madrid), Târnovanu (FCSB)

*Fundași: Rațiu (Rayo Vallecano), Mogoș (CFR Cluj), Drăgușin (Tottenham), Racovițan (Rakow), Rus (Pafos), Nedelcearu (Palermo), Burcă (Al-Okhdood), Bancu (Universitatea Craiova)

*Mijlocași: Sorescu (Gaziantep), M. Marin (Pisa), Cicâldău (Konyaspor), R. Marin (Empoli), Stanciu (Damac), Șut (FCSB), Olaru (FCSB), Man (Parma), Mihăilă (Parma), I. Hagi (Alaves), Coman (FCSB)

*Atacanți: Drăguș (Gaziantep), Pușcaș (Bari), Alibec (Muaither), Bîrligea (CFR Cluj)