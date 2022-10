Sepsi, finanțată din Ungaria, „furată“ în România: Patronul Laszlo Dioszegi, discurs acid

Sepsi Sfântu Gheorghe a reprezentat România în acest sezon al cupelor europene. Și nu s-a făcut de râs, spre deosebire de FCSB, de pildă, ajunsă „ZCSB“, după „dubla“ cu Silkeborg. Sepsi, deși eliminată în turul II preliminar al Conference League, după confruntările cu Djurgården (Suedia), a lăsat, totuși, o impresie decentă. Și atenție: Djurgården, locul 3 în prima ligă suedeză, conduce acum în grupa ei din Conference League, cu 10 puncte, înaintea unor formații precum Molde, Gent și Shamrock Rovers.

Revenind la Sepsi, această formație a fost ignorată de televiziunile românești, când a debutat în acest sezon al cupelor europene. Partida covăsnenilor de acasă, cu Olimpia Ljubljana (Slovenia), nici nu s-a transmis în țară! Apoi, în toiul verii, Sepsi a fost programată să joace la niște ore bizare. De pildă, a întâlnit FC Argeș, acasă, la data de 24 iulie, de la ora... 12.00!

În fine, acum, în partida care a încheiat etapa cu numărul 14, covăsnenii au fost dezavantajați, în mod șocant, în meciul pierdut cu CFR Cluj, scor 1-2. În fiecare repriză, arbitrul Istvan Kovacs a iertat un jucător al gazdelor de o eliminare evidentă! Mai întâi, a închis ochii, când Malele i-a spart arcada lui Dumitrescu, iar apoi n-a văzut cum Deac a aterizat cu crampoanele pe abdomenul lui Tamás. Nici VAR-ul n-a intervenit la cele două faze.

Dacă ce a pățit Sepsi, la Cluj, s-ar fi întâmplat în cazul FCSB-ului, să zicem, probabil, am fi asistat la un scandal de talie mondială, în următoarele zile! Așa însă, oficialii de la Sepsi și-au exprimat nemulțumirea cu o doză mare de decență.

„Am făcut un joc bun. Dacă arbitrii erau atenți și acordau roșu la Malele, poate jocul era altfel. Era o fază foarte importantă. Noi am rămas în zece. Dumitrescu a stat vreo 5 minute pe afară, timp în care am luat gol dintr-o fază fixă. Mi s-a părut că a fost roșu din prima, nu știu de ce arbitrul n-a schimbat decizia, când a văzut sânge. Nu înțeleg cum cei din camera VAR nu i-au spus arbitrului că e de roșu. Consider că cel mai grav a greșit arbitrul VAR. El a avut ocazia să revadă intensitatea loviturii lui Malele. Nu se poate considera că Istvan Kovacs e mai bun, iar cel din camera VAR e mai slab și n-are curaj. Nu cred că stă în picioare această teorie. Așa ceva nu trebuie să existe, pentru că ar înseamna că avem degeaba VAR“, a spus patronul clubului Sepsi, Laszlo Dioszegi, la Pro Arena.

Întrebat despre speculațiile care se fac, de ani buni, despre apropierea lui Istvan Kovacs de clubul CFR Cluj, Dioszegi a respins această idee: „Nu vreau să cred că mai există o legătură între un arbitru și un club. Se poate întâmpla orice, dar nu vreau să cred. Dacă există așa ceva, degeaba facem fotbal. Încă cred în onestitatea fotbalului românesc“.

Superliga, etapa a 14-a

Vineri

FC Argeș – Voluntari 0-0

Hermannstadt – Rapid 0-2

Sâmbătă

Botoșani - „U“ Craiova 1-0

Farul - „U“ Cluj 2-0

CS U Craiova – Petrolul 2-1

Duminică

Chindia – Mioveni 1-0

FCSB – UTA 2-1

Luni

CFR Cluj – Sepsi 2-1

Clasament

1. Farul Constanța 14 10 3 1 27-10 33

2. Rapid 14 9 1 4 16-9 28

3. CFR Cluj 12 8 1 3 20-11 25

4. Hermannstadt 13 6 4 3 16-12 22

5. CS U Craiova 13 6 3 4 16-15 21

6. Sepsi 14 5 4 5 21-12 19

7. FCSB 12 4 5 3 18-18 17

8. Voluntari 14 4 5 5 12-13 17

9. Petrolul Ploiești 14 5 2 7 12-17 17

10. FC Argeș 14 5 2 7 12-18 17

11. Botoșani 13 4 5 4 12-18 17

12. UTA 14 4 4 6 13-18 16

13. „U“ Craiova 1948 14 4 3 7 14-15 15

14. Universitatea Cluj 14 3 5 6 9-14 14

15. Chindia Târgoviște 13 3 3 7 14-19 12

16. Mioveni 14 1 4 9 9-22 7

La finalul celor 30 de etape din sezonul regulat, locurile 1-6 vor merge în play-off, iar locurile 7-16 vor juca în play-out.