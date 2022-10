Bergodi, civilizație italiană în mocirla românească: Imagini care vorbesc de la sine VIDEO

Meciul care a încheiat etapa cu numărul 14 în Superliga românească, CFR Cluj – Sepsi (2-1), a fost marcat de două faze controversate, ambele judecate de arbitrul Istvan Kovacs în favoarea gazdelor. Dincolo de deciziile luate de centralul întâlnirii, pe lista FIFA pentru Mondialul din Qatar, a surprins neplăcut și faptul că nici arbitrajul video (VAR) n-a intervenit.

Prima fază, în minutul 29, s-a petrecut la un duel Malele – Dumitrescu. Lovit în cap, fundașul de la Sepsi a fost scos de pe teren pentru a primi îngrijiri medicale. În inferioritate numerică, covăsnenii au luat golul de 1-1 de la Yuri (33).

A doua fază judecată în favoarea CFR-ului a fost, în minutul 64, când Deac și-a călcat adversarul pe abdomen, în aterizare după o săritură în tentativa de a evita o intrare prin alunecare. În ambele faze, analizate în studiourile de după meci, experții au convenit că Malele și Deac ar fi trebuit să fie eliminați.

Și, totuși, deși echipa sa a fost dezavantajată, în mod clar, italianul Cristiano Bergodi (58 de ani) a oferit o mostră de civilizație, la conferința de după meci. Spre deosebire de alți oameni din fotbalul românesc, care în astfel de momente vorbesc minute în șir, făcând acuze și declarații de o agresivitate incredibilă, Bergodi s-a rezumat să vorbească pe scurt despre arbitraj. Și, oricum, a făcut referire doar la faza din prima repriză, cu Malele și Dumitrescu.

„Sunt dezamăgit, pentru că a fost un episod foarte important, iar acolo s-a decis meciul. Pentru că noi, oricum, am rămas în inferioritate numerică, fiidcă Dumitrescu a fost scos din teren. Și a stat minute bune acolo (n.r. – pe margine, primind îngrijiri medicale) și am luat gol pe fază fixă. Și acolo e un episod în care e roșu! E roșu clar acolo! Nu e posibil... E un mare arbitru (n.r. – Istvan Kovacs) pentru care am tot respectul, dar nu înțeleg VAR-ul că nu cheamă, că nu atrage atenția arbitrului. Care stă pe teren și trebuie să fie atent la mai multe lucruri. În fotbalul de astăzi, când există VAR, nu poți să protejezi un atacant care dă cu cotul. Mai ales că a dat iute, cu intensitate. E roșu acolo, pentru că Dumitrescu are arcada spartă. Și atunci, asta ne deranjează un pic... ne deranjează. Dar, în general, eu sunt mulțumit de cum au jucat băieții. Pentru că am întâlnit CFR și aici, la Cluj, se poate și pierde“, a fost discursul lui Bergodi despre arbitraj care a durat puțin peste un minut.

VEZI CUM A VORBIT CRISTIANO BERGODI DESPRE ARBITRAJ

Superliga, etapa a 14-a

Vineri

FC Argeș – Voluntari 0-0

Hermannstadt – Rapid 0-2

Sâmbătă

Botoșani - „U“ Craiova 1-0

Farul - „U“ Cluj 2-0

CS U Craiova – Petrolul 2-1

Duminică

Chindia – Mioveni 1-0

FCSB – UTA 2-1

Luni

CFR Cluj – Sepsi 2-1

Clasament

1. Farul Constanța 14 10 3 1 27-10 33

2. Rapid 14 9 1 4 16-9 28

3. CFR Cluj 12 8 1 3 20-11 25

4. Hermannstadt 13 6 4 3 16-12 22

5. CS U Craiova 13 6 3 4 16-15 21

6. Sepsi 14 5 4 5 21-12 19

7. FCSB 12 4 5 3 18-18 17

8. Voluntari 14 4 5 5 12-13 17

9. Petrolul Ploiești 14 5 2 7 12-17 17

10. FC Argeș 14 5 2 7 12-18 17

11. Botoșani 13 4 5 4 12-18 17

12. UTA 14 4 4 6 13-18 16

13. „U“ Craiova 1948 14 4 3 7 14-15 15

14. Universitatea Cluj 14 3 5 6 9-14 14

15. Chindia Târgoviște 13 3 3 7 14-19 12

16. Mioveni 14 1 4 9 9-22 7

La finalul celor 30 de etape din sezonul regulat, locurile 1-6 vor merge în play-off, iar locurile 7-16 vor juca în play-out.