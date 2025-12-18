România, buricul luptelor în sportul mondial. Țara noastră a primit găzduirea unei competiții importante

România a primit organizarea în premieră a Campionatele Mondiale de seniori de lupte.

România a primit organizarea a patru competiții internaționale de lupte între 2027 și 2030, printre acestea aflându-se în premieră și Campionatele Mondiale de seniori, a declarat președintele Federației Române de Lupte, Răzvan Pîrcălabu.

Cele patru competiții sunt: Campionatelor Mondiale Under-23 în 2027, Campionatele Mondiale Under-20 în 2028, Campionatele Europene de seniori în 2029 și Campionatele Mondiale de seniori în 2030. Acestea din urmă vor avea loc în anul în care Federația Română de Lupte împlinește 100 de ani de la înființare.

România a mai găzduit o ediție a Campionatelor Mondiale de seniori, dar numai la stilul greco-roman în 1967. Concursul a fost organizat atunci pe Patinoarul din cadrul Complexului Sportiv ''Lia Manoliu''. Mondialele de lupte libere au fost găzduite în 1967 de orașul indian New Delhi. Campionatele Mondiale la toate cele trei stiluri, greco-romane, lupte libere și lupte feminin, se organizează în același loc doar din 2005.

„Am obținut de la forul mondial organizarea Campionatelor Mondiale de seniori Under-23 în 2027, Campionatelor Mondiale Under-20 în 2028, Campionatelor Europene de seniori în 2029 și pentru că Federația Română de Lupte împlinește 100 de ani în 2030 am primit pentru prima dată în istorie Campionatele Mondiale de seniori. Toate documentele de organizare sunt ștampilate, parafate de către Biroul Executiv al Federației Internaționale de Lupte. În condițiile astea vă dați seama în ce postură sunt pus dacă nu vom avea fondurile necesare să organizăm aceste competiții”, a spus Pîrcălabu.

Competițiile vor avea loc în noua Sală Polivalentă din Brașov, care va avea o capacitate de 10.59 de locuri și va fi inaugurată cel mai probabil în cursul anului 2026.

„Am discutat cu primarul Brașovului, domnul George Scripcaru, și am fost asigurat de tot sprijinul pentru organizarea acestor competiții în noua Sală Polivalentă. Aceasta va fi inaugurată anul viitor. Este o sală ultramodernă, cu peste 10.000 de locuri. Apoi, Brașovul este bine poziționat și este cea mai importantă arie turistică din România. Sunt acolo atâtea puncte de atracție pentru oaspeții noștri, inclusiv cea mai mare legendă din lume, Dracula”, a menționat președintele FRL.

„Atâta timp cât în București nu avem nici măcar speranțe pentru o Sală Polivalentă nouă eu prefer să organizăm aceste competiții la Brașov. Și pentru sală, dar și pentru zona turistică de care vorbeam. La Brașov este aeroport internațional, vor fi inaugurate multe hoteluri începând de anul viitor, deci oamenii de acolo sunt gospodari. Au reușit să construiască un pol important al României la Brașov. Și sunt oameni deschiși către sport, iar eu le mulțumesc”, a adăugat Răzvan Pîrcălabu.

Începând cu 2011, România a găzduit mai multe competiții internaționale de lupte la toate categoriile de vârstă, cele mai importante fiind Campionatele Europene de seniori organizate în 2019 și 2024 în Sala Polivalentă din București.

SURSA: Agerpres