Se zguduie Liverpool. Salah a anunțat oficial că pleacă de la liderul din Premier League, iar alți trei mari jucători își fac bagajele

Marea vedetă a lui Liverpool, Mohamed Salah a intrat în ultimele șase luni de contract și a anunțat că acesta este ultimul său sezon la liderul din Premier League.

„Primul lucru pe listă a fost să câștig Premier League cu Liverpool. Este ultimul meu an la club, așa că vrei să faci ceva special pentru oraș. Asta era chestia din capul meu. Am așteptat acel titlu vreo 30 de ani și nu prea am avut timp să-l sărbătorim în mod corect.

Sunt ultimele șase luni. Nu există nici un progres acolo. Suntem departe de orice progres. Deci, trebuie doar să așteptăm și să vedem. Dacă acestea sunt ultimele șase luni, ce vrei să vezi în viitor? Vrei să te uiți în urmă și să spui că ai fost îngrijorat sau stresat de contract? Sau vrei doar să spui că ai avut un sezon incredibil? Asta e în capul meu”, a spus Mo Salah pentru Sky Sports.

Liverpool, lovitură după lovitură

Starul lui Liverpool va fi urmat de alți jucători. Dacă în cazul lui Federico Chiesa lucrurile sunt de înțeles, pentru că nu a jucat decât rar în tricoul ”cormoranilor”, alte două plecări preconizate sunt adevărate lovituri pentru echipa lui Arne Slot. Trent Alexander Arnold s-ar fi înțeles deja cu Real Madrid, iar stâlpul apărării, Virgil van Dijk vrea să încerce o altă aventură, conform presei britanice.