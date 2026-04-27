Video Scene șocante în fotbalul spaniol: portarul de la Real Zaragoza lovește un adversar după ce a primit cartonașul roșu

În etapa a 37-a din LaLiga 2, divizia secundă din Spania, a avut loc un incident șocant pentru un teren de fotbal.

În timpul meciului Huesca-Real Zaragoza (încheiat cu scorul de 1-0 pentru gazde), portarul Zaragozei, Esteban Andrada, și-a pierdut cumpătul.

După ce l-a împins pe Jorge Pulido la pământ, Andrada a fost eliminat de către arbitrul de centru.

Portarul nu a apreciat deloc decizia și a decis să-și atace din nou adversarul, lovindu-l și mai tare cu o lovitură desprinsă din sporturile de contact, de data aceasta direct în față!

Confruntarea a escaladat rapid într-o încăierare masivă, care a implicat și băncile de rezerve ale ambelor echipe.