Scandaluri în Israel și Elveția. Tensiuni la adversarele României din preliminariile Euro 2024. „Mă faci să vomit"

Odată cu apropierea meciurilor decisive pentru Euro 2024, tensiunile cresc în rândul adversarelor României. Elveția, care nu a fost în stare să rezolve până acum soarta calificării, are parte de conflicte în interior, dar și din partea mass-media, în timp ce israelienii au răbufnit la adresa unui conațional care a jucat pentru Palestina.

Ataa Jaber a fost titular pentru Palestina în meciul cu Liban, scor 0-0, din preliminariile asiatice pentru Cupa Mondială 2026, asta deși are și cetățenie israeliană. Mijlocașul antrenat de Adrian Mutu lka formația de club, Neftci Baku, e pus la zid după ce a avut prezențe constante la selecționatele de juniori israeliene, dar în vară a debutat pentru naționala mare a Palestinei, iar ieri a jucat pentru aceasta pentru prima dată de la izbucnirea războiului.

Fostul său club, FC Ashdod, a cerut public ca cetățenia lui Jaber să fie retrasă: "Participarea jucătorului la un meci al naționalei Palestinei, în special în contextul masacrului din octombrie, cât și într-un moment în care cetățenii israelieni sunt în plină luptă, înseamnă că gestul său este, prin definiție, trădare!

Se cere retragerea cetățeniei israeliene

Oricine vrea să reprezinte Palestina trebuie să fie cetățean palestinian și atât. Ataa nu merită să fie cetățean al Israelului! Cerem Ministrului de Interne, să ia în considerare retragerea cetățeniei", a transmis FC Ashdod, conform publicației israeliene Sport5.

Și foștii săi colegi au răbufnit: "Îmi e rușine că ai fost căpitanul meu la selecționatele de juniori", i-a transmis Yonatan Cohen, în timp ce Shatar Hirsch a declarat: "Am împărțit vestiarul cu tine mai bine de un an și ne-am înțeles bine, iar acum aflu că ai fi fost fericit dacă eu sau colegii mei ar fi murit. Mă faci să vomit cu ipocrizia ta, pentru că ai jucat aici și n-ai suflat o vorbă. Dacă există dreptate, nu vei mai fi cetățean israelian nici măcar un minut în plus".

Ceartă între antrenorul Yakin și vedeta Shakiri

Și în Elveția e o stare tensionată. Vedeta Shaqiri a răbufnit la finalul meciului cu Israel (1-1) și a cerut socoteală pentru faptul că nu a fost introdus nici măcar în ultimele minute ale confruntării. Apoi, la antrenamentul de după meci, atacantul a fost pus să se pregătească alături de rezerve, lucru care a alimentat și mai tare tensiunile dintre Shaqiri și selecționerul Murat Yakin.

În plus, presa helvetă susține că antrenorul are zilele numărate pe banca naționalei din Țara Cantoanelor, chiar dacă își va califica echipa la Euro. Parcursul slab al reprezentativei Elveției nu a fost tolerat de șefii federației, care se pregătesc, și la presiunea mass-media, să-l înlocuiască la finalul preliminariilor.