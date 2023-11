Elvețienii, șocați de grupa pentru Euro 2024: Cum văd meciul cu România de marți

Componenţii naţionalei de fotbal a Elveţiei nu reuşesc să-și explice rezultatele sub aşteptări pe care le-au avut în campania de calificare la Euro 2024, inclusiv egalul cu Israelul (1-1), de miercuri seara, de la Felcsut (Ungaria).

''Nu pot explica acest rezultat. Am avut posibilitatea de a face 2-0 şi de a tranşa meciul, însă israelienii au revenit bine în meci în repriza secundă'', a declarat în presa elveţiană Ruben Vargas, autorul golului echipei antrenate de Murat Yakin. "Ar fi trebuit să conducem cu 2-0 sau 3-0 la pauză, aveam totul sub control'', a spus, la rândul său, atacantul Noah Okafor.

Portarul Yann Sommer a comentat: ''Trebuia să marcăm golul de 2-0 înainte de pauză. După aceea, nu am mai fost organizaţi cum trebuia. Am jucat prea 'sălbatic'. La cald, este dificil să găseşti un motiv pentru a explica ce ne lipseşte, însă am văzut imediat după pauză că israelienii ne pun probleme''

''Suntem frustraţi. E enervant. Trebuie să ne gândim cum se pot repeta astfel de situaţii. Ne lipseşte concentrarea în unele momente. Însă asta nu trebuie să se întâmple. (...) Am făcut multe erori, ne-am pierdut calmul'', a mai spus Sommer.

Portarul echipei Inter Milano consideră că ''Nati'' mai are de disputat ''două finale'', cu Kosovo acasă şi cu România în deplasare.

Şi mijlocaşul Denis Zakaria a tras un semnal de alarmă: ''Echipa joacă, dar când faci patru meciuri egale cum am făcut noi devine complicat. Nu sunt rezultatele pe care le aşteptăm de la noi. Trebuie să înceteze aceste goluri primite pe final de meci. (...) Toată lumea trebuie să facă un pic mai mult, mai ales în finalul meciurilor. Noi jucătorii trebuie să fim mai buni''.

Selecţionerul Murat Yakin l-a menajat pe Xherdan Shaqiri, care nu a evoluat contra Israelului, ca şi fundaşul Nico Elvedi, care a acuzat unele probleme musculare înaintea meciului de la Felcsut.

Elveţia are patru egaluri în această grupă, celelalte trei fiind obţinute contra României (2-2, cu două goluri marcate de Valentin Mihăilă în min. 90 şi 90+2), cu Kosovo (2-2, gol primit în min. 90+4 de la Vedat Muriqi) şi Belarus (3-3, meci în care a fost condusă cu 3-1 până în min. 85).

Preliminarii Euro 2024, grupa I

1. Elveția 8 4 4 0 21-9 16

2. România 8 4 4 0 13-4 16

3. Israel 8 3 3 2 8-9 12

4. Kosovo 8 2 4 2 9-8 10

5. Belarus 8 1 3 4 7-14 6

6. Andorra 8 0 2 6 3-17 2

*Primele două clasate vor merge la Euro 2024.

Programul grupei până la finalul campaniei

*Sâmbătă: Belarus – Andorra, Elveția – Kosovo, Israel – România (21.45, Prima TV)

*Marți: România – Elveția (21.45, Antena 1), Andorra – Israel, Kosovo – Belarus