Scandalul dintre David Popovici şi vecinul violent, provocat de zgomotul bolidului sportivului. Cine lansează această ipoteză

David Popovici a avut o dispută cu un vecin, un bătrân de 70 de ani, care l-ar fi amenințat că îi dă foc mașinii de 120.000 de euro pe care abia şi-a cumpărat-o campionul olimpic. Sportivul a obținut un ordin de restricție împotriva bărbatului la Judecătoria Sectorului 2. Încă de la apariția scandalului au fost voci care au susținut că vecinul a răbufnit fiind deranjat de zgomotul pe care îl face automobilul Porsche Spyder al sportivului.

Dumitru Dragomir a susținut această teorie, mai ales că şi fiul său are un bolid asemănător, care „face un zgomot ca mașinile de curse”. Fostul președinte al LPF este sigur că din acest motiv a ajuns înotătorul român să fie amenințat că îi va fi incendiată mașina de lux: „Înseamnă că l-o fi deranjat… Mașina asta face mult zgomot până se încălzește. Are și nepotul meu la fel. Ea nu pleacă de pe loc până nu se încălzește. Și face un zgomot ca alea de curse. Ca alea tunate. Și făcând zgomot deranjează. Bineînțeles că are dreptate și vecinul. Când nepotă-miu vine pe la mine, trage în fața casei și se aude”, a declarat Mitică Dragomir pentru Fanatik.

Mașina te scoate din minți când pleacă de pe loc

Fostul șef al LPF a continuat: ”I-am zis: ‘Bă, să pleci cu ea mai rece, așa, de la mine’. Turează… așa sunt făcute ele”. Omul de fotbal a spus și cum trebuia să dezamorseze David situația: ”Bineînțeles că are dreptate. Îi dădeam și o bere. Mă duceam și îi dădeam o ladă de vin. Nu o turează el. Trebuie să o lași două minute și ea face ca dracu, te scoate din minți când pleacă de pe loc”, a spus Dumitru Dragomir.

Însă vecinul de 70 de ani al lui David Popovici a negat vehement că ar fi adresat astfel de ameninţări și că scandalul ar fi plecat de la tatăl înotătorului, care i-ar fi reproșat gălăgia făcută de cătelul acestuia. „Nu am nimic cu el. Care e problema? Nu am nimic cu băiatul. Care maşină, domnule, nici nu ştiu ce maşină are. Tatăl lui s-a luat de mine. Am un căţel. Şi a zis să îl trimit la adăpost. Cum să-l trimit? Ce să mai vorbesc? Nu l-am ameninţat”, a spus vecinul lui David Popovici.

Ordin de protecție de la Judecătorie

Judecătorii i-au dat dreptate campionului olimpic de la Paris şi l-au obligat pe bărbatul de 70 de ani să nu se apropie la mai mult de 100 de metri de David Popovici. Acesta trebuie să păstreze o distanţă de cel puţin 4 metri şi faţă de locuinţa părinţilor campionului olimpic, dar și de 100 de metri de Bazinul Olimpic Lia Manoliu, în care se antrenează înotătorul de 20 de ani.

”Admite, în parte, cererea având ca obiect ‘ordin de protecţie’. Dispune emiterea unui ordin de protecţie pentru o durată de 6 luni, prin care: Obligă pârâtul să păstreze o distanță minimă de 100 m faţă de reclamant, şi faţă de numita…, precum şi faţă de locul în care reclamantul îşi desfăşoară activitatea, respectiv, Bazinul Olimpic Lia Manoliu.

Obligă pârâtul să păstreze o distanță minimă de 4 m faţă de locuința reclamantului. Îi interzice pârâtului orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod cu victima. Respinge, în rest, cererea, ca neîntemeiată. Atrage atenţia pârâtului că încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie constituie infracţiunea de nerespectare a hotărârii judecătoreşti”, se arată în decizia Judecătoriei Sectorului 2 din data de 3 februarie.