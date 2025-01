David Popovici, terorizat! A cerut ordin de protecție, după ce a fost amenințat că i se dă foc la mașina de lux

David Popovici are probleme mari cu un vecin în vârstă de 70 de ani, care l-a amenințat că-i dă foc mașinii despre care s-a vorbit în ultima vreme, marca Porsche. Campionul olimpic la înot a cerut imediat un ordin de protecție, chemând poliția și mergând mai departe, la tribunal.

Agresorul ar fi un bătrân care locuiește în același bloc cu sportivul român, la un etaj superior. Fapta s-ar fi petrecut pe data de 20 ianuarie, atunci când L.G., aflat într-o stare avansată de ebrietate, potrivit poliției, l-a amenințat pe campionul olimpic că îi dă foc mașinii sale, marca Porsche Spyder.

David Popovici nu a stat pe gânduri și a apelat imediat numărul 112, anunțând autoritățile de amenințările vecinului. Joi, starul natației a apelat la Judecătoria Sectorului 2, unde a cerut un ordin de protecție, probabil pentru că atitudinea vecinului nu s-a schimbat între timp.

Pe numele vecinului sportivului a fost deja deschis un dosar penal de către polițiștii de la Secția 9, pentru infracțiunea de amenințare. Primul termen a avut loc vineri, 31 ianuarie, însă pronunțarea a fost amânată pentru data de 3 februarie.

David Popovici nu a putut fi contactat pentru a-și exprima punctul de vedere în acest caz.Fi

Filmul evenimentelor, potrivit comunicatului Poliției Române

„La data de 20 ianuarie 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Sectia 9 Politie au fost sesizați, prin apel 112, de către un tânăr, cu privire la faptul ca vecinul acestuia, în vârstă de 70 de ani, i-a adresat amenințări.

Polițiștii din cadrul subunității s-au deplasat cu operativitate la adresa indicată unde, în urma verificărilor efectuate a rezultat presupunerea rezonabilă că, pe fondul consumului de alcool, bărbatul, în vârstă de 70 de ani, l-ar fi amenințat pe tânar cu acte de distrugere asupra autoturismului acestuia.

Intrucat, barbatul, in varsta de 70 de ani, avea un comportament agresiv, s-a procedat la imobilizarea si incatusarea acestuia, ulterior fiind condus la sediul subunitatii in vederea audierii. Mentionam faptul ca barbatul in cauza a fost condus la o unitate spitaliceasca in vederea acordarii ingrijirilor medicale de specialitate.

In acest context, persoanei vatamate i s-au adus la cunostinta prevederile legale, privind ordinul de protectie, insa a refuzat completarea formularului de evaluare a riscului iminent.

De asemenea, tanarul si-a rezervat dreptul de a formula plangere, in termen legal. Cercetarile sunt continuate din oficiu de catre politisti din cadrul Sectiei 9, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2, sub aspectul savarsirii infractiunii de amenintare”, a tramsmis Politia.