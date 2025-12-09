search
Marți, 9 Decembrie 2025
Adevărul
Scandal uriaș la Londra: starul naționalei Angliei, arestat după o altercație violentă cu un fan

A fost o noapte agitată în centrul Londrei, acolo unde Ivan Toney a ajuns în atenția poliției după un incident violent petrecut într-un club de pe celebra Wardour Street. Atacantul englez de la Al-Ahli, în vârstă de 29 de ani, a fost arestat după ce ar fi lovit cu capul un tânăr care încercase să facă un selfie cu el.

Ivan Toney, scos în cătușe dintr-un club londonez după ce ar fi agresat un fan
Ivan Toney a fost scos în cătușe dintr-un club londonez | FOTO Getty Images

Martorii susțin că totul a început în momentul în care un grup de petrecăreți l-a recunoscut pe fostul jucător al lui Brentford. Unul dintre cei prezenți, aflat la masă cu iubita sa, povestește că fotbalistul părea iritat și „s-a simțit amenințat” de insistențele fanilor. 

Toney, scos cu forța din club

Intervenția poliției a fost rapidă, iar Toney a fost scos cu forța din club, sub privirile uimite ale celor aflați în jur. Incidentul vine la doar câteva luni după ce atacantul scăpase de o suspendare masivă, ceea ce face ca situația actuală să fie și mai delicată pentru internaționalul englez.

A trecut pe lângă o masă a unui grup de băieți. Unul dintre ei l-a recunoscut și a zis: «Oh, e Ivan Toney» și a încercat să-l prindă de gât ca să facă o poză cu el. Atunci Toney a spus: «Get off me, get off me» și, până la urmă, l-a lovit cu capul pe unul dintre băieți. E un superstar — câștigă jumătate de milion pe săptămână în Arabia Saudită. Avea bijuteriile la el și un ceas foarte scump. Poate a crezut că vor să-l atace ca să-i ia lanțul sau ceasul”, a declarat martorul, conform The Sun.

Intervenție în forță la Londra

Autoritățile londoneze au ajuns la fața locului în aproximativ 30 de minute, timp în care tensiunea din club crescuse serios. Odată intrați în local, agenții l-au încătușat pe Ivan Toney și l-au scos afară sub privirile celor prezenți.

Atacantul englez a fost arestat sub acuzația de agresiune, iar problemele nu se opresc aici. Fotbalistul legitimat în Arabia Saudită este investigat și pentru tulburarea liniștii publice, un capăt de acuzare care ar putea complica și mai mult situația sa.

Am fost chemați pe Wardour Street la ora 00:47 în urma unei agresiuni. Victima a fost dusă la spital, iar rănile sale nu sunt considerate a fi periculoase pentru viață. Un bărbat de 29 de ani a fost arestat pentru două capete de acuzare de agresiune și unul de tulburare a liniștii publice. A fost eliberat pe cauțiune, investigațiile continuă”, a declarat Poliția Metropolitană.

