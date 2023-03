Scandal național la CFR Cluj - Rapid. Dan Petrescu a urlat la interviu: „VAR-ul să plătească! Vor să ne curețe”

Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, a făcut o crize de nervi la interviul de la finalul meciului cu Rapid, încheiat 2-2. Tehnicianul a acuzat în termeni duri arbitrajul, mai exact decizia VAR de a anula golul marcat de clujeni în prelungiri.

„Vor s-o curețe pe CFR! E viciere de rezultat”, a „tunat” Petrescu, cel care a declanșat apoi o tiradă la adresa arbitrajului. ”Se urmărește s-o curețe pe CFR! Dă-mi ce e al meu! De unde a văzut el ofsaid? N-a fost niciun ofsaid! E viciere de rezultat. Cei de la VAR să plătească. Nu zic că meritam victoria, dar ăsta a fost gol. Restul e cancan!

Nici nu mai vreau pauză, se duc la națională vedetele noastre și uită să mai joace. Ne merităm soarta. Fiecare se gândește la ce trebuie să facă el, nimeni nu se gândește la meciul de azi.

Cei patru fundași nu merită la națională

Băieții au fost cu capul în nori azi, inclusiv cei patru fundași (n.r. Cristi Manea, Yuri, Burcă și Camora). Trebuie să-și asume! Să-și mai asume și ei, să mai spună și ei că au fost slabi. Nu merită la nicio națională după modul în care au jucat azi.

Rapid a fost mai bună în duelurile unu contra unu, dar nu ne-a surprins. Dar când fundașii noștri sunt sub nivel, n-avem cum să câștigăm campionatul! E bine când nu pierzi, dar va fi foarte greu după pauza de la națională. N-o să am cum să pregătesc bine următorul meci, cel cu Craiova, care n-are jucători la lot. Nu mă așteptam ca la VAR să ni se anuleze un asemenea gol”, a spus Dan Petrescu.

Gol anulat în prelungiri

Finalul partidei a fost nebun. Rapid a ratat incredibil golul de 2-3, Ioniță luftând în fața porții. Apoi, în prelungirile meciului, campioana a reușit să trimită mingea în plasă prin Anton Maglica. Reușita a fost anulată pentru un ofsaid neclar, după o analiză de aproape 3 minute în camera VAR.

Din imagini se vede clar că linia trasată de arbitrii din camera tehnică este total aiurea. Fapt comnfirmat și de președintele clujenilor, Cristi Balaj. „Din punctul meu de vedere nu s-a tras linia bine. Uitați-vă la pozițiile lor.

Acel apărător de lângă atacant are piciorul atât din spate încât nici nu îi vedem gheata. Atacantul nostru nu a fost atât de aplecat! Este rușinos! Pot să afirm că atacantul nostru nu este în poziție de ofsaid. Ar fi căzut dacă era așa de aplecat”, a spus Balaj la Digi Sport.