Joi, 28 August 2025
Adevărul
Scandal monstru la US Open. Ostapenko a făcut-o praf pe Townsend, dintr-un motiv minor

Publicat:

Taylor Townsend s-a impus în duelul direct cu Jelena Ostapenko, scor final 7-5, 6-1, meci ce a contat în a doua rundă a competiției de mare șlem de la New York.

Taylor Townsend, trasă la răspundere la finalul meciului de către Jelena Ostapenko. Captură TV
Taylor Townsend, trasă la răspundere la finalul meciului de către Jelena Ostapenko. Captură TV

Jelena Ostapenko, fostă campioană la Roland Garros, a debutat perfect în partidă și a condus cu 5-3, însă a existat un moment de destabilizare în jocul sportivei, până la finalul meciului reușind să mai obțină doar un singur game.

La finalul partidei, Jelena Ostapenko nu s-a putut abține și a dat startul unui scandal monstru cu rivala. Sportiva din Letonia a sărit ca arsă și i-a reproșat americancei anumite aspecte negative legate de comportamentul acesteia. Taylor Townsed nu a părut deranjată de criza de nervi făcută de către Jelena Ostapenko, letona a întrecut limita, gesticulând într-un mod agresiv și folosind un ton brutal.

„Mi-a spus că sunt needucată și lipsită de clasă!”

Jelena Ostapenko a considerat că americanca a fost nerecunoscătoare și nu și-a cerut scuze pentru punctul obținut cu șansă, într-un moment decisiv, când mingea a fost deviată de banda fileului.

Am jucat de multe ori: am jucat împotriva ei la Toronto, anul trecut, la simplu. Cel mai recent meci a fost în semifinalele de la Wimbledon, la dublu. Nu a existat niciodată vreun istoric. Nu știu ce părere are despre mine, dar eu nu am nicio problemă cu ea. Mi-a spus că sunt needucată și lipsită de clasă și că "hai să vedem ce se întâmplă dacă jucăm una împotriva celeilalte în afara Statelor Unite". I-am spus: "Aștept cu nerăbdare!".

În primul set, a jucat foarte bine. Când situația s-a schimbat, a devenit brusc o problemă pentru ea și cred că de aici a venit și atitudinea de la final. Am pus totul pe seama faptului că era supărată. Am confruntat-o la final pentru că nu mă poți insulta, mai ales după ce m-am comportat cu respect față de tine. Dacă îți arăt respect, aștept respect la rândul meu. Orice s-ar întâmpla, trebuie să ne respectăm unii pe alții și să respectăm ce se întâmplă pe teren. Este o competiție!”, a spus sportiva din SUA.

Taylor Townsend and Jelena Ostapenko got into an argument after their match at the U.S. Open 👀 pic.twitter.com/od0GwFykBd

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 27, 2025

Ostapenko i-a reproșat sportivei americane și despre modul în care a ales să se încălzească. Înainte de orice, Townsend s-a instalat la fileu pentru a lucra voleul. Letona a perceput gestul ca fiind o dovadă de lipsă de respect și o încercare de destabilizare, dar adversara sa a explicat că nu a fost vorba de nicio strategie psihologică.

La începutul meciului, toți jucătorii ar trebui să înceapă încălzirea de pe linia de fund. Ea a început încălzirea la fileu, ceea ce este foarte lipsit de respect și împotriva regulilor nescrise ale unui meci de tenis", s-a plâns Ostaenko, spre amuzamentul americancei.

„Mi se pare comic că s-a legat de acest aspect!”

Nu este prima, a doua, a treia sau a patra oară când joc împotriva Jelenei, așa că dacă se plânge de cum mă încălzesc abia acum... Toată lumea știe că nu e cazul de vreun joc, de vreun tertip, e pur și simplu rutina mea dintotdeauna. Așa am fost învățată, mă încălzesc astfel încă de la nivel de juniori.

Nu era nimic îndreptat către ea, ca să o dezechilibreze mental sau să îi strice ritmmul. Pur și simplu am o altă ordine a loviturilor pe care le exersez. Mi se pare comic, e destul de amuzant că s-a legat de acest aspect, mai ales acum, după atâtea întâlniri avute la simplu și dublu!”, a mai spus jucătoarea din SUA.

Jelena Ostapenko rămâne puternică în proba de dublu, fiind printre cele mai bune din lume. Ea e campioana en-titre de la US Open și, în 2025, a ajuns în finale la Australian Open și Wimbledon. Townsend va avea o misiune dificilă în turul 3, întâlnindu-se cu Mirra Andreeva, favorita 5, care a învins-o clar pe Potapova cu 6-1, 6-3.

