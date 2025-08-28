Scandal monstru la US Open. Ostapenko a făcut-o praf pe Townsend, dintr-un motiv minor

Taylor Townsend s-a impus în duelul direct cu Jelena Ostapenko, scor final 7-5, 6-1, meci ce a contat în a doua rundă a competiției de mare șlem de la New York.

Jelena Ostapenko, fostă campioană la Roland Garros, a debutat perfect în partidă și a condus cu 5-3, însă a existat un moment de destabilizare în jocul sportivei, până la finalul meciului reușind să mai obțină doar un singur game.

La finalul partidei, Jelena Ostapenko nu s-a putut abține și a dat startul unui scandal monstru cu rivala. Sportiva din Letonia a sărit ca arsă și i-a reproșat americancei anumite aspecte negative legate de comportamentul acesteia. Taylor Townsed nu a părut deranjată de criza de nervi făcută de către Jelena Ostapenko, letona a întrecut limita, gesticulând într-un mod agresiv și folosind un ton brutal.

„Mi-a spus că sunt needucată și lipsită de clasă!”

Jelena Ostapenko a considerat că americanca a fost nerecunoscătoare și nu și-a cerut scuze pentru punctul obținut cu șansă, într-un moment decisiv, când mingea a fost deviată de banda fileului.

„Am jucat de multe ori: am jucat împotriva ei la Toronto, anul trecut, la simplu. Cel mai recent meci a fost în semifinalele de la Wimbledon, la dublu. Nu a existat niciodată vreun istoric. Nu știu ce părere are despre mine, dar eu nu am nicio problemă cu ea. Mi-a spus că sunt needucată și lipsită de clasă și că "hai să vedem ce se întâmplă dacă jucăm una împotriva celeilalte în afara Statelor Unite". I-am spus: "Aștept cu nerăbdare!".

În primul set, a jucat foarte bine. Când situația s-a schimbat, a devenit brusc o problemă pentru ea și cred că de aici a venit și atitudinea de la final. Am pus totul pe seama faptului că era supărată. Am confruntat-o la final pentru că nu mă poți insulta, mai ales după ce m-am comportat cu respect față de tine. Dacă îți arăt respect, aștept respect la rândul meu. Orice s-ar întâmpla, trebuie să ne respectăm unii pe alții și să respectăm ce se întâmplă pe teren. Este o competiție!”, a spus sportiva din SUA.

Taylor Townsend and Jelena Ostapenko got into an argument after their match at the U.S. Open 👀 pic.twitter.com/od0GwFykBd — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 27, 2025

Ostapenko i-a reproșat sportivei americane și despre modul în care a ales să se încălzească. Înainte de orice, Townsend s-a instalat la fileu pentru a lucra voleul. Letona a perceput gestul ca fiind o dovadă de lipsă de respect și o încercare de destabilizare, dar adversara sa a explicat că nu a fost vorba de nicio strategie psihologică.

„La începutul meciului, toți jucătorii ar trebui să înceapă încălzirea de pe linia de fund. Ea a început încălzirea la fileu, ceea ce este foarte lipsit de respect și împotriva regulilor nescrise ale unui meci de tenis", s-a plâns Ostaenko, spre amuzamentul americancei.

„Mi se pare comic că s-a legat de acest aspect!”

„Nu este prima, a doua, a treia sau a patra oară când joc împotriva Jelenei, așa că dacă se plânge de cum mă încălzesc abia acum... Toată lumea știe că nu e cazul de vreun joc, de vreun tertip, e pur și simplu rutina mea dintotdeauna. Așa am fost învățată, mă încălzesc astfel încă de la nivel de juniori.

Nu era nimic îndreptat către ea, ca să o dezechilibreze mental sau să îi strice ritmmul. Pur și simplu am o altă ordine a loviturilor pe care le exersez. Mi se pare comic, e destul de amuzant că s-a legat de acest aspect, mai ales acum, după atâtea întâlniri avute la simplu și dublu!”, a mai spus jucătoarea din SUA.

Jelena Ostapenko rămâne puternică în proba de dublu, fiind printre cele mai bune din lume. Ea e campioana en-titre de la US Open și, în 2025, a ajuns în finale la Australian Open și Wimbledon. Townsend va avea o misiune dificilă în turul 3, întâlnindu-se cu Mirra Andreeva, favorita 5, care a învins-o clar pe Potapova cu 6-1, 6-3.