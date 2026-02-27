search
Vineri, 27 Februarie 2026
Vasile Dîncu, fostul ministru al Apărării, la Interviurile Adevărul, de la ora 14.00

Video Transparența salarială: cea mai importantă schimbare de paradigmă din piata muncii, din ultimii 20 de ani

Publicat:

Din 7 iunie 2026, directiva europeană privind transparența salarială devine obligatorie inclusiv în România. La Interviurile Adevărul, Oana Botolan, expert HR explică de ce să ne așteptăm la cea mai importantă schimbare de paradigmă din piața muncii.

Oana Botolan la Interviurile Adevarul jpg

Transparența salarială nu este o idee nouă în Europa. Principiul plății egale, pentru munca egală a fost parte din valorile fondatoare ale Uniunii Europene. Problema este că a ramas, timp de decenii, la nivel de recomandare, un guideline respectat inegal, ignorat adesea și dovedit insuficient.

„La nivelul Uniunii Europene, în medie, toate țările au o disparitate de gen de 12%. În România, diferențele salariale sunt în defavoarea femeilor, în toate cazurile. Directiva, prin obligativitatea raportării, aduce în față posibile inegalități salariale de gen de care nu ne dăm seama și atunci când le vezi, prin raportare, nu mai poți să spui că nu există discriminare de gen”, declară Oana Botolan, expert HR în Interviurile Adevărul.

Urmărește ediția integral și iată ce vei afla de la experul în HR:

1.De ce vorbim despre „cea mai mare schimbare în relația candidat–angajator din ultimii 20 de ani”?

2.Ce probleme reale încearcă să rezolve această lege la nivel european?

3.De ce există discrepanțe salariale între angajați aflați pe aceeași poziție?

4.Care sunt principalele cauze ale diferențelor salariale de gen?

5.Sunt aceste diferențe întotdeauna rezultatul discriminării sau pot exista și alte explicații?

6.În ce industrii se observă cele mai mari discrepanțe de gen?

7.Există industrii unde problema nu este neapărat genul, ci lipsa totală de transparență?

8.Ce obligații noi vor avea companiile din iunie 2026?

9.Ce înseamnă, concret, afișarea intervalelor salariale în anunțurile de angajare?

10.Ce drepturi noi vor avea angajații în raport cu informațiile salariale?

11.Cum va forța legea companiile să explice sau să corecteze diferențele salariale?

