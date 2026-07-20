 Kevin Keegan a murit la 75 de ani. Povestea legendarului fotbalist care a câștigat de două ori Balonul de Aur | adevarul.ro
search
Luni, 20 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Kevin Keegan a murit la 75 de ani. Povestea legendarului fotbalist care a câștigat de două ori Balonul de Aur

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Deces în fotbalul mondial! Kevin Keegan, unul dintre cei mai mari fotbaliști englezi din toate timpurile, a murit la vârsta de 75 de ani. Fostul atacant al lui Liverpool, dublu câștigător al Balonului de Aur, fusese diagnosticat cu cancer în stadiul patru.

Kevin Keegan a și antrenat pe Newcastle (FOTO: EPA)
Kevin Keegan a și antrenat pe Newcastle (FOTO: EPA)

Familia lui Kevin Keegan a anunțat luni, 20 iulie 2026, că fostul căpitan și selecționer al Angliei a încetat din viață, fiind înconjurat în ultimele clipe de soția și de fiicele sale. „Cu o tristețe imensă anunțăm că Kevin Keegan a murit la vârsta de 75 de ani. Kevin lupta cu cancerul și a fost înconjurat de soția și fiicele sale în ultimele momente”, a transmis familia, care a mulțumit echipei medicale și a cerut să-i fie respectată intimitatea.

Diagnosticul pus după apariția unor simptome abdominale

Problemele medicale ale fostului mare atacant deveniseră publice în ianuarie 2026. Keegan fusese internat pentru investigații suplimentare după ce acuzase simptome abdominale persistente, iar analizele au indicat existența unui cancer.

În luna iunie, la o întâlnire cu suporterii organizată la Newcastle, Keegan a dezvăluit că boala ajunsese în stadiul patru și că urma un tratament experimental. Chiar și atunci, englezul și-a păstrat umorul și optimismul care îl caracterizaseră întreaga viață.

Mai multe publicații britanice au relatat că ar fi fost vorba despre un cancer la stomac. Totuși, în comunicatele oficiale ale familiei nu a fost precizat locul în care s-a dezvoltat inițial tumoarea. Informația confirmată oficial este că Keegan suferea de cancer în stadiul patru, forma avansată a bolii.

De la o casă fără electricitate la gloria europeană

Joseph Kevin Keegan s-a născut la 14 februarie 1951, în Armthorpe, în apropiere de Doncaster. Tatăl său era miner, iar familia a dus o viață modestă. Keegan avea să povestească mai târziu că locuința în care și-a petrecut primii ani nu avea baie în interior, iar familia nu a beneficiat de electricitate până când el a împlinit zece ani.

Era scund pentru un atacant – aproximativ 1,70 metri – și numeroși antrenori nu credeau că va putea ajunge fotbalist profesionist. Doncaster Rovers l-a refuzat, iar adolescentul Keegan s-a angajat la o fabrică de produse din alamă. Juca pentru echipa fabricii și pentru formația unui pub, iar într-un asemenea meci a fost remarcat de un scouter al clubului Scunthorpe United.

A debutat la Scunthorpe în 1968 și, trei ani mai târziu, Bill Shankly l-a adus la Liverpool pentru aproximativ 33.000 de lire sterline. Era un pariu care avea să schimbe istoria clubului.

Keegan a jucat 323 de meciuri pentru Liverpool, a marcat exact 100 de goluri și a câștigat trei titluri de campion al Angliei, două Cupe UEFA, Cupa Angliei și Cupa Campionilor Europeni. Ultima sa apariție pentru „cormorani” a fost finala Cupei Campionilor din 1977, câștigată cu 3-1 în fața Borussiei Mönchengladbach.

Kevin Keegan, în vremea când făcea furori pe teren
Kevin Keegan, în vremea când făcea furori pe teren

„Mighty Mouse”, englezul care a cucerit Germania

Plecarea de la Liverpool, imediat după câștigarea Cupei Campionilor, a reprezentat un gest neobișnuit. Keegan a ales-o pe Hamburger SV, o echipă care terminase doar pe locul șase în Bundesliga.

Primele luni în Germania au fost dificile. Nu vorbea limba, iar o parte dintre colegi îl priveau cu neîncredere și, potrivit propriilor mărturisiri, uneori refuzau să-i paseze. După o eliminare și o suspendare de opt săptămâni, Keegan a început să învețe serios limba germană și să se integreze.

FOTBAL: Fostul selecţioner al Angliei, Kevin Keegan, a rămas fără permis

A devenit apoi idolul tribunelor, fiind poreclit „Mighty Mouse” – „Șoricelul cel puternic” – datorită combinației dintre statura sa redusă, forța fizică și energia inepuizabilă. A câștigat Bundesliga în 1979 și a disputat finala Cupei Campionilor din 1980, pierdută în fața lui Nottingham Forest. În perioada petrecută în Germania a primit de două ori consecutiv Balonul de Aur, în 1978 și 1979. Keegan rămâne singurul fotbalist britanic care a câștigat trofeul de două ori.

Căpitanul Angliei și meciul dramatic cu România

Keegan a adunat 63 de selecții și a marcat 21 de goluri pentru naționala Angliei. A purtat banderola de căpitan de 31 de ori și a participat la Campionatul European din 1980 și la Cupa Mondială din 1982.

Ca selecționer, a condus Anglia între 1999 și 2000. Unul dintre cele mai dureroase momente ale mandatului său s-a produs la EURO 2000, când englezii aveau nevoie de cel puțin o remiză în ultimul meci din grupă, împotriva României.

Anglia a condus cu 2-1, dar România a întors rezultatul și s-a impus cu 3-2, prin penalty-ul transformat de Ionel Ganea în minutul 89. Echipa lui Keegan a fost eliminată, iar România s-a calificat în sferturile de finală.

Keegan a demisionat câteva luni mai târziu, imediat după înfrângerea cu Germania, scor 0-1, în ultimul meci disputat pe vechiul stadion Wembley. Avea să recunoască ulterior, cu sinceritatea sa obișnuită, că postul de selecționer fusese prea dificil pentru el.

Kevin Keegan a fost selecționerul Angliei la Euro 2000 (FOTO: EPA)
Kevin Keegan a fost selecționerul Angliei la Euro 2000 (FOTO: EPA)

Omul care a făcut Newcastle să viseze

Dacă Liverpool i-a oferit gloria europeană, Newcastle United i-a oferit dragostea necondiționată a unui oraș întreg.

Keegan a ajuns ca jucător la Newcastle în 1982, deși echipa evolua în liga a doua. Prezența sa a dublat aproape instantaneu numărul spectatorilor, iar în 1984 a ajutat clubul să promoveze în prima divizie.

Liverpool, imposibil de oprit: BBC prezintă datele la care echipa poate câştiga titlul

S-a întors în februarie 1992 ca antrenor, într-un moment în care Newcastle risca să ajungă în al treilea eșalon și se confrunta cu mari probleme financiare. A salvat echipa, apoi a promovat-o în Premier League și a transformat-o într-una dintre cele mai spectaculoase formații din Europa.

Newcastle-ul lui David Ginola, Les Ferdinand, Peter Beardsley, Faustino Asprilla și Alan Shearer a fost poreclit „The Entertainers”. Echipa ataca aproape permanent, își asuma riscuri și considera că cea mai bună metodă de apărare era să înscrie mai multe goluri decât adversarul.

În sezonul 1995-1996, Newcastle a avut un avans de 12 puncte față de Manchester United, dar a pierdut titlul în ultimele luni. Chiar dacă nu a devenit campion, echipa lui Keegan a rămas una dintre cele mai iubite formații care au evoluat vreodată în Premier League.

Momentul „I would love it”, devenit parte din cultura britanică

În timpul luptei pentru titlu, Sir Alex Ferguson a sugerat că adversarii lui Newcastle nu joacă întotdeauna cu aceeași determinare cu care o făceau împotriva lui Manchester United.

Keegan i-a răspuns într-un interviu televizat devenit legendar. Cu căștile pe urechi, privirea aprinsă și degetul îndreptat spre cameră, antrenorul a rostit una dintre cele mai cunoscute fraze din istoria Premier League: „I will love it if we beat them. Love it! – „Mi-ar plăcea enorm să-i învingem. Enorm!”

Imaginea a devenit un simbol al fotbalului englez. Keegan povestea că necunoscuții îi strigau „Love it!” din mașini și că fotografiile cu acel interviu se vindeau la licitații caritabile mai scump decât cele în care apărea în tricoul Angliei sau ridicând trofee.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum a ajuns mult temuta „armă-minune” a lui Putin „teroarea barăcilor”: Racheta Oreșnik, un simbol al amenințărilor deșarte ale Rusiei
digi24.ro
image
Bușteniul a fost distrus de viitura extraordinară. Șuvoaiele au săpat în asfalt și au măturat totul în cale
stirileprotv.ro
image
Rareș Bogdan, detalii în premieră despre „platforma conservatoare” din interiorul PNL. Europarlamentarul anunță o serie de dezbateri liberale la nivel național, la care va fi speaker, similare dialogurilor lui Charlie Kirk. Care este calendarul „caravanei liberale”
gandul.ro
image
Revoltă în jurul lui Bolojan: contestatarii lansează un manifest împotriva „neoprogresismului”
mediafax.ro
image
Shakira, mesaj special pentru Leo Messi după ce Argentina a pierdut Cupa Mondială 2026. Ce a transmis faimoasa cântăreață
fanatik.ro
image
Cu cât cresc lefurile politicienilor pe noua lege a salarizării. Președintele țării, 8.000 de lei în plus
libertatea.ro
image
Unde se află Liberland, teritoriul din Europa nerevendicat de nicio țară și asociat cu unii dintre cei mai bogați oameni ai lumii
digi24.ro
image
Șase echipe naționale sunt deja calificate la Mondialul din 2030!
gsp.ro
image
Gata: așa arată TOP 20 final la Balonul de Aur, după Cupa Mondială! Surpriza englezilor pe primul loc
digisport.ro
image
Noi acuzații făcute de Adriana Bahmuțeanu. De ce a mers cu poliția la casa lui Silviu Prigoană: „Bineînțeles că nu răspunde nimeni la poartă”
click.ro
image
Cerceii purtați de Zendaya la premiera filmului Odiseea, din aur iranian vechi de 3.000 de ani, au stârnit o controversă uriașă
antena3.ro
image
Fraţii Pavăl şi-au recrutat directorul de HR pentru Carrefour de la competitorii polonezi Zabka, care dezvoltă brandul Froo pe plan local
zf.ro
image
A intrat timp de două zile cu maşina pe plaja de la Vadu, printre turişti. Ce amendă a primit bucureşteanul
observatornews.ro
image
Nostradamus, previziuni îngrijorătoare pentru a doua jumătate a lui 2026: 'Va fi doborât de fulger'
cancan.ro
image
Avertisment despre pensie. Recalcularea nu aduce mereu bani în plus. Ce să verifice pensionarii înainte?
newsweek.ro
image
FOTO. Prezentatoarea TV, imagini incendiare pe bancheta unui taxi
prosport.ro
image
UE interzice distrugerea hainelor și încălțămintei nevândute. Ce vor fi obligate companiile să facă cu ele
playtech.ro
image
Cupa Mondială, din nou în SUA! Donald Trump, ordin public dat președintelui FIFA: „Imediat, Gianni, m-ai înțeles?!”
fanatik.ro
image
Turistă arestată pe aeroport, după ce a vrut să plece fără să achite sejurul all inclusive. La cât se ridica factura pentru cele 11 zile
ziare.com
image
Au plecat fără el: Leo Messi nu s-a mai întors în Argentina, după finala Cupei Mondiale!
digisport.ro
image
Octavian Ursulescu a împlinit 79 de ani. Fructul ieftin care-l ajută să aibă o sănătate de fier: „Ronțăi câte unul seara”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cheloo a ajuns de nerecunoscut după internarea la psihiatrie. Fanii aproape că nu l-au mai recunoscut la concertul de pe Arena Națională
romaniatv.net
image
Ce se va întâmpla la Cupa Mondială 2030. Infantino susține că s-ar putea extinde la 64 de țări
mediaflux.ro
image
SINGURUL fotbalist care nu dă mâna cu Donald Trump la ceremonia de premiere
gsp.ro
image
Imagini cu Jador în timp ce este bătut înaintea unui concert în Torino. Artistul a fugit cu ajutorul unor români, însă agresorii au lovit inclusiv mașina în care se afla un copil
actualitate.net
image
Scandal în culisele comediei „Mă mut la mama”. Adriana Trandafir a refuzat să vină la premieră după ce Maia Morgenstern a fost distrubuită în film
actualitate.net
image
Horoscop marți, 21 iulie. Taurii primesc o sumă de bani, iar Scorpionii au o zi activă
click.ro
image
Jennifer Lopez dezvăluie ce o atrage cu adevărat la un bărbat: „Asta este atrăgător!”
click.ro
image
Alimente care nu se țin la frigider nici măcar vara. Se păstrează mult mai bine la temperatura camerei
click.ro
FotoJet (81) jpg
Regina pulsa de dorință ori de câte ori vedea câte un tinerel. Majestatea Sa se energiza cu frumușeii vânjoși de la Curte
okmagazine.ro
numerology concept composition (1) jpg
Noroc din plin pentru 3 zodii. Ziua de 19 iulie le poate aduce o surpriză uriașă
clickpentrufemei.ro
„Ulise arând țărmul mării”, de Heywood Hardy (© New York Public Library)
Plaja nu a fost mereu o destinație de vacanță. Pentru grecii din Antichitate era un loc înspăimântător
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Românca din spatele ținutelor purtate de dansatorii Shakirei la FIFA World Cup 2026. Povestea incredibilă a designerului Rafaela Pestrițu
image
Horoscop marți, 21 iulie. Taurii primesc o sumă de bani, iar Scorpionii au o zi activă

OK! Magazine

image
Regina dominatoare și desfrânată! Partenerii săi de iatac erau ridicați în rang sau eliminați, în funcție de cât de mult o satisfăceau

Click! Pentru femei

image
Nu infidelitatea este cel mai mare pericol pentru o căsnicie. Obiceiul care distruge încet cele mai solide mariaje

Click! Sănătate

image
Ai peste 50 de ani? Nu ar trebui să mergi desculţ vara!