Istvan Kovacs, „sfâșiat“ după Turcia – Cehia: „Un arogant! Îți vine să-l omori“

Istvan Kovacs (39 de ani) e cel mai bine cotat arbitru din România și, în general, are prestații bune la nivel internațional. Problema e că, atunci când prinde o zi nefastă, Kovacs o dă în bară și comite niște greșeli groaznice. În Superliga noastră, de pildă, a oferit o „mostră“ de arbitraj catastrofal chiar în acest an, lăsând toată lumea cu gura căscată, după cum Adevărul a arătat aici.

Ajuns la Euro 2024, arbitrul român a „fluierat“, miercuri, al doilea meci de la acest turneu final. Dacă la primul, Slovenia – Serbia (1-1) nu s-a remarcat, ceea ce înseamnă că și-a făcut treaba foarte bine, în schimb, la Turcia – Cehia (2-1), Kovacs a ieșit în prim-plan. Din motive nedorite!

Bilanțul centralului din Carei la confruntarea de la Hamburg vorbește de la sine: 17 cartonașe galbene, o eliminare după două avetismente și un roșu direct! Asta în condițiile în care, până la acest „măcel“ marca Istvan Kovacs, la Euro 2024 fusese acordat un singur cartonaș roșu!

Prestația românului, la Hamburg, i-a enervat, în primul rând, pe cehi. Fiindcă ambele eliminări, ale lui Barák și Chorý, au fost în tabăra lor. Mai mult, Barák a fost trimis la cabine, după două avertismente acordate de Kovacs, în minutele 11 și 20. Rămasă în zece oameni, Cehia, care avea nevoie de victorie ca să obțină calificarea de pe locul 3 în grupa F, a fost victimă sigură în fața Turciei. Și, chiar dacă a egalat la 1-1 în inferioritate numerică, pe final, a pierdut meciul cu 1-2 și va merge acasă.

Având în vedere prestația lui Kovacs, acesta a fost „sfâșiat“ de Thomas Soucek, căpitanul Cehiei, după cum a notat gsp.ro. Iar atacul lansat asupra arbitrului român în Germania a continuat și în țară. Pentru că, aflat în studioul Prima Sport, comentatorul Bogdan Cosmescu l-a făcut praf, la rândul său, pe centralul de 39 de ani.

Ce s-a spus despre Istvan Kovacs după Cehia – Turcia?

*Thomas Soucek: Îmi cer scuze. Arbitrii la Euro au introdus ceva foarte bun, să vorbească doar cu căpitanii, așa e bine, dar acest arbitru (n.r. – Istvan Kovacs) a fost atât de arogant că nici n-a vrut să vorbească cu noi! Am vorbit și cu căpitanul Turciei același lucru. Un arbitru bun e acela care nu se vede, dar el a vrut să fie omul meciului. Regretăm, dar nu e doar despre asta. Am fost surprins de cât de diferite au fost deciziile. Sunt obișnuit ca jocul să fie mai liber. Arbitrul le-a permis jucătorilor turci să cadă, fluiera orice. Pe urmă și tu ești forțat să cazi. Poate că am luat roșu meritat, dar cred că și turcii meritau încă unul. Nu doar unul.

*Bogdan Cosmescu: Istvan Kovacs a reuşit să fie cel mai important om al turneului! Nu ştiu cum reuşeşte să rămână la nivelul ăsta. El nu ştie să arbitreze. Are o singură problemă, nu ştie să arbitreze, în rest, e OK. Ce gesturi, ce arogant... A avut noroc că cehii sunt nişte oameni serioşi, Dacă era Albania, sau Serbia, atunci era prăpăd. Să reuşeşti să dai 17 galbene şi două roşii într-un turneu cu un singur roşu până acum.. Eşti un campion în stare pură. Meriţi finala! Ghinionul lui e că o să fim noi în finală. Problema e că el a reuşit să ajungă la acest nivel fără să aibă calităţile necesare. N-are tact, n-are nimic. Are gesturile alea de îţi vine să-l omori! Atitudinea lui produce iritare. Îi enervează pe jucători. Oamenii sunt sub tensiune.

Euro 2024, tabloul optimilor

29 iunie (Berlin, 19.00): Elveția – Italia

29 iunie (Dortmund, 22.00): Germania – Danemarca

30 iunie (Gelsenkirchen, 19.00): Anglia – Slovacia

30 iunie (Koln, 22.00): Spania – Georgia

1 iulie (Frankfurt, 19.00): Franța – Belgia

1 iulie (Frankfurt, 22.00): Portugalia – Slovenia

2 iulie (Munchen, 19.00): România – Olanda

2 iulie (Leipzig, 22.00): Austria – Turcia