S-a schimbat schimbarea: Israelul ar putea juca meciul cu naționala României la Budapesta

Federația Israeliană de Fotbal a anunțat că meciurile cu Elveția și cu România vor avea loc în Ungaria, cel mai probabil la Budapesta.

După ce în urmă cu două zile presa israeliană a arătat că naționala Israelului și-a dat acceptul să joace în Cipru luna viitoare partidele de pe „teren propriu" din preliminariile Euro 202 cu Elveția, pe 15 noiembrie și cu România, pe 18 noiembrie, lucrurile s-au schimbat.

Site-ul One a lansat știrea surpriză: „Israel ar putea să nu mai joace în Cipru”

Astăzi însă, nimic nu mai pare atât de sigur. Situația nu mai e deloc limpede și nimeni nu știe în Israel unde va disputa selecționata albastră întâlnirile cu Elveția și România!

Ultimele informații spun că Israelul ar putea juca în Ungaria meciurile decisive pentru calificare.

”Explicația One: federația de la Tel Aviv nu are încă aprobările pentru ca echipa să joace în insulă. Și readuce în discuție variantele care fuseseră luate în calcul și înainte. Ungaria și Germania! Momentan, scrie One, autoritățile de securitate israeliene analizează toate opțiunile. Într-o situație atât de delicată, e nevoie de multe aprobări pentru a se lua hotărârea finală.Postul de televiziune Sport 5 a anunțat că IFA va primi un răspuns până duminică din Cipru. Dacă va fi negativ, se va alege dintre Ungaria și Germania. Cel mai probabil, Ungaria. IFA ar înclina spre Budapesta”, potrivit GSP.