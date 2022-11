Ronaldo, altă dezvăluire șocantă despre Manchester United: Ce a pățit în vară

Dacă Lionel Messi (35 de ani) a reușit să treacă pandemia în plan secund, în august 2021, în momentul transferului său la PSG, acum, rivalul său de tradiție, Cristiano Ronaldo (37 de ani), se poate lăuda cu o performanță similară înaintea Mondialului!

Prin interviul acordat jurnalistului Piers Morgan, starul portughez s-a asigurat că va fi cel mai mediatizat fotbalist în săptămâna dinaintea turneului final. Și atenție: deocamdată, am văzut doar fragmente din declarațiile lui CR7! Interviul, varianta integrală, urmează să fie difuzat astăzi și mâine. Până atunci, Morgan a mai publicat o „bucată“ din acuzele grave aduse de Ronaldo clubului care îl plătește cu 515.000 de lire sterline pe săptămână. „N-am putut să fac pregătirea de vară din cauza unei probleme de familie. Conducătorii nu m-au crezut, asta m-a durut. Am stat o săptămână în spital, dar ei s-au îndoit de cuvintele mele. Fetița mea nou-născută a fost bolnavă, a trebuit să fiu acolo pentru familia mea. N-o să neglijez niciodată sănătatea familiei mele pentru fotbal! Niciodată! Nici acum, nici peste 10 ani“, a fost dezvăluirea făcută de Ronaldo, după alte atacuri lansate la adresa clubului.

Amendă, urmată de reziliere

Publicația britanică „Metro“ a scris că United pregătește o amendă de un milion de lire sterline pentru Cristiano Ronaldo. Ceea ce înseamnă că starul portughez va lăsa la casierie salariul său pe două săptămâni. Așadar, vorbim despre o măsură care nu-l va afecta cu nimic pe Ronaldo. De acum, după acest interviu devastator, marea miză va fi modul în care Cristiano și Manchester United vor ajunge la un acord pentru rezilierea contractului scadent până pe 31 august 2023.

În vară, oficialii lui Man. United au refuzat despărțirea de Ronaldo, întrucât niciun club nu s-a arătat dispus să plătească vreo sumă de transfer în schimbul portughezului. La vremea respectivă, United încă spera să recupereze o parte din suma de 17 milioane de euro plătită pentru aducerea lusitanului de la Juventus. Acum, englezii și-au luat deja gândul de la această idee. Principalul lor obiectiv e ca despărțirea de Ronaldo să producă o „gaură“ cât mai mică în bugetul clubului. Pentru că, potrivit presei britanice, e posibil ca Ronaldo să-și ceară salariul pe 6 luni pentru a semna rezilierea cu United, în următoarea perioadă. Și cum portughezul câștigă o sumă uriașă, United n-ar dori să arunce așa de mulți bani pe fereastră, pur și simplu. Așadar, e clar că, în următoarea perioadă, acest „divorț“ se va negocia „la sânge“.