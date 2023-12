România își află, astăzi, grupa de la Euro 2024: „Ingredientul-minune“ de care avem mare nevoie ANALIZĂ

După ce România și-a adjudecat biletele pentru Germania s-a vorbit foarte mult în țară despre conjunctura favorabilă care a contribuit la această performanță. Și, într-adevăr, norocul proverbial al familiei Iordănescu ne-a oferit o grupă preliminară ușoară. La anul însă, va fi altă „mâncare de pește“ în Germania!

Desigur, când ne uităm pe urnele de mai jos, totul e posibil. Dacă facem un exercițiu de imaginație, un joc, oricare dintre următoarele variante e posibilă:

*Grupa morții: Franța, România, Țările de Jos, Italia

*Grupă de o dificultate medie: Germania, România, Cehia, Elveția

*Grupă ușoară: Belgia, România, Scoția, Luxemburg

Doar că, din ce ne-a arătat trecutul, norocul nu mai e suficient ca singur „ingredient“ la acest nivel. Asta în cazul în care ne propunem altceva decât o simplă participare la Euro 2024. Ca să facem ceva notabil în Germania, în vara anului viitor, trebuie să ne îmbunătățim nivelul de joc.

Chiar la calificarea noastră anterioară la Euro, în 2016, am nimerit într-o grupă bună pe hârtie. Excluzând gazda Franța, teoretic, ne băteam de la egal la egal cu Elveția și, în viziunea multora, eram peste Albania. Ce s-a întâmplat însă pe teren a fost o altă poveste! Cu Franța am jucat peste așteptările tuturor, în meciul de deschidere de la Campionatul European pe Stade de France, și am pierdut doar pe final, după o execuție de geniu reușită de Payet (89). Și, din păcate, s-a cam terminat aici Europeanul nostru! Pentru că apoi, în meciul cu Elveția, am fost „leșinați“, depășiți fizic, mai ales în repriza a doua, și doar șansa a făcut să smulgem un punct. Iar când am ajuns la Lyon, la meciul cu Albania, am fost surclasați de o manieră de îți era și milă de Anghel Iordănescu, un om care a trăit marile victorii de la Mondialul din 1994, dar a ajuns să-și facă ieșirea de pe scenă după o asemenea contraperformanță cu... Albania!

Ce-i drept, după Euro 2016, orice urmă de compasiune pentru „Generalul“ Iordănescu a fost înlocuită de o senzație de revoltă. Pentru că, în mod șocant, selecționerul de atunci a refuzat să vină în fața presei și să explice ce s-a întâmplat cu naționala în Franța. Motivul? Potrivit Răzvan Burleanu, după Euro 2016, Anghel Iordănescu a intrat în... concediu! Tipic românesc.

Sistemul de calificare

La Euro 2024, cele 24 de naționale vor fi împărțite în șase grupe de câte patru. Primele două clasate vor avansa în optimi, alături de cele mai bune patru echipe de pe locurile 3.

19.00

e ora la care începe tragerea la sorți pentru grupele Euro 2024, la Hamburg. Pro TV va transmite live evenimentul.

Euro 2024, urne valorice

*Prima urnă: Germania, Portugalia, Franța, Spania, Belgia, Anglia

*Urna a doua: Ungaria, Turcia, Danemarca, Albania, România, Austria

*Urna a treia: Țările de Jos, Scoția, Slovenia, Slovacia, Cehia, Croația

*Urna a patra: Italia, Serbia, Elveția, cele trei echipe calificate după play-off

Cele trei rute de play-off

Ruta A

*Polonia – Estonia

*Țara Galilor – Finlanda

Ruta B

*Israel - Islanda

*Bosnia - Ucraina

Ruta C

*Georgia – Luxemburg

*Grecia – Kazahstan

Primele meciuri se vor juca pe 21 martie 2024. Învingătoarele se vor întâlni, în finala pentru Euro 2024, pe 26 martie.

Stadioanele Euro 2024

Berlin: Olympiastadion Berlin (70.000 locuri)

Köln: Köln Stadium (47.000 locuri)

Dortmund: BVB Stadion Dortmund (66.000 locuri)

Düsseldorf: Düsseldorf Arena (47.000 locuri)

Frankfurt: Frankfurt Arena (48.000 locuri)

Gelsenkirchen: Arena AufSchalke (50.000 locuri)

Hamburg: Volksparkstadion Hamburg (50.000 locuri)

Leipzig: Leipzig Stadium (42.000 locuri)

München: München Football Arena (67.000 locuri)

Stuttgart: Stuttgart Arena (54.000 locuri)

România, la ultimele trei participări la Campionatele Europene

Ediția din 2016, găzduită de Franța

Rezultate: 1-2 cu Franța, 1-1 cu Elveția, 0-1 cu Albania

Clasament: 1. Franța 7 puncte, 2. Elveția 5p, 3. Albania 3p, 4. România 1p

Selecționer: Anghel Iordănescu

Ediția din 2008, găzduită de Austria și Elveția

Rezultate: 0-0 cu Franța, 1-1 cu Italia, 0-2 cu Țările de Jos

Clasament: 1. Țările de Jos 9p, 2. Italia 4p, 3. România 2p, 4. Franța 1p

Selecționer: Victor Pițurcă

Ediția din 2000, găzduită de Belgia și Olanda

Rezultate: 1-1 cu Germania, 0-1 cu Portugalia, 3-2 cu Anglia, 0-2 cu Italia (sferturi)

Clasament: 1. Portugalia 9p, 2. România 4p, 3. Anglia 3p, 4. Germania 1p

Selecționer: Emeric Ienei