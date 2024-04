România, în genunchi în fața fetelor care au întors spatele echipei: anomalia care „pătează“ victoria cu Ucraina

Nici n-au trecut bine ecourile calificării formidabile obținute de România în fața Ucrainei că atenția s-a și mutat, în mod șocant, pe jucătoarele care n-au fost pe teren, în weekend, la Florida!

Pe scurt, Ana Bogdan (31 de ani, 64 WTA) și Jaqueline Cristian (25 de ani, 74 WTA) au făcut „munca de jos“, au jucat pe bandă și la simplu și la dublu, au câștigat cu 3-2 de la 2-0 pentru Ucraina, însă acum sunt poftite să facă un mic pas înapoi! De către George Cosac, șeful Federației Române de Tenis (FRT). Într-un interviu acordat pentru jurnalistul Viorel Tudorache (Fanatik), președintele FRT și-a expus visul: România să meargă la Billie Jean King Cup Finals, în luna noiembrie, cu un lot în care să fie Simona Halep (32 de ani, 1.146 WTA), Sorana Cîrstea (34 de ani, 29 WTA) și Irina Begu (33 de ani, 128 WTA). Ultimele două și-au anuntat demult retragerea de la echipa României. Sorana în 2018, iar Irina în 2022. Chiar și așa, federația se va ruga de ele, încă o dată (!) ca să-și reconsidere poziția.

„Noi avem șansa să avem o echipă mult mai puternică la Sevilla. Rămâne de văzut dacă celelalte fete, Simona Halep, Sorana Cîrstea și Irina Begu, vor dori să revină în echipă, astfel încât să putem aborda câștigarea trofeului. În 2019, România a fost la un pas. Am pierdut la un ghem meciul cu Franța și am ratat calificarea în marea finală, cu Australia. Acum, fetele să se gândească la faptul că e una dintre puținele șanse pe care le mai au de a câștiga marele trofeu Billie Jean King Cup. Timpul e ireversibil pentru noi toți. De ce să nu participe, să aducă trofeul în România?“, a fost un fragment din discursul lui Cosac, în încercarea de a justifica de ce ne vom ruga de Cîrstea și Begu pentru care echipa feminină e un capitol încheiat.

Șeful FRT a avut, totuși, o remarcă de bun simț și a subliniat că, indiferent de deciziile vedetelor, cuplul Ana Bogdan – Jaqueline Cristian trebuie să fie în lotul pentru Billie Jean King Cup Finals: „E vorba de intersul național aici. Ne dorim să joace cine va fi mai în formă. Sigur, Ana Bogdan și Jaqueline Cristian, care au obținut această calificare, merită respectul nostru și va trebui să facă parte din echipă, indiferent dacă vor fi titulare sau nu. E normal, ele au dus greul. Dacă Simona, Sorana, Irina vor dori să joace și vor fi în formă, vom face tot ce depinde de noi să le avem în echipă“.

Demontarea unui „mit“: prezența în lot e pe gratis

Tot în cadrul interviului pentru Fanatik, George Cosac a demontat și o idee care s-a „fluturat“, de câte ori o româncă a refuzat convocarea în echipa noastră. Concret, s-a spus că unele fete preferă să se concentreze pe carierele lor în circuitul WTA, de unde își câștigă banii. Nu e chiar așa, iar confirmarea acestei realități o avem acum, după calificarea obținută la Billie Jean King Cup Finals. Această performanță va fi răsplătită de organizatori cu 480.000 de dolari.

„Înțelegerile și contractele sunt foarte clare în cadrul federației. În cazul victoriilor, 80% din premii merg la echipă, iar 20% rămân la federație. În cazul unei înfrângeri, jucătoarele și stafful primesc 60%, iar federația 40%“, a precizat George Cosac, demontând acest „mit“, cum că fetele vin la lot „pe gratis“.

Fostul ministru, revoltat de jucătoarele de tenis

Revenind la încercarea „resuscitării“ carierei internaționale a unor jucătoare care au renunțat la echipa României, această tentativă a federației revoltă din mai multe motive.

În primul rând, pentru că, cel puțin în cazul Soranei Cîrstea, ne-am tot rugat de ea, ba să joace la Fed Cup / Billie Jean King Cup, ba la Jocurile Olimpice de la Tokyo și, de fiecare dată, răspunsul a fost „nu“. Inclusiv acum, înaintea confruntării cu Ucraina, s-a reluat ideea readucerii lui Cîrstea în lot.

Apoi, avem cazul Begu. Care a fost în prim-planul unui episod care, la vremea respectivă, l-a revoltat și pe Eduard Novak, fost ministru al Sporturilor. În februarie 2020, înainte de pandemie, România a întâlnit Rusia, la Cluj. Fără Halep, Begu şi Monica Niculescu! Toate au spus că vor să-şi canalizeze energia pe turneele WTA şi pe participarea la Jocurile Olimpice. Ce-i drept, când au luat această decizie, fetele n-aveau de unde să ştie că va veni pandemia şi că 2020 va fi, în mare parte, un an compromis. Ulterior, Jocurile Olimpice au și fost amânate pentru 2021.

După eşecul cu Rusia de la Cluj, a urmat o lungă pauză pentru echipa României. Iar Fed Cup şi-a schimbat formatul şi denumirea, devenind Billie Jean King Cup. În noua formulă, prima partidă a tricolorelor a fost în aprilie 2021, cu Italia, tot la Cluj. Din nou, acţiunea s-a transformat într-un fiasco! Simona Halep a intenţionat să joace pentru România, însă s-a lovit de o accidentare. Drept urmare, a fost nevoită să renunţe atât la confruntarea cu Italia, cât şi la turneul de la Stuttgart care a urmat.

În rest însă, rând pe rând, Monica Niculescu (a făcut convocările după ce Florin Segărceanu a plecat după partida cu Rusia) a fost refuzată de mai multe sportive. Niculescu a şi recunoscut acest lucru în conferinţa de dinaintea confruntării cu Italia: „Mi-am dorit foarte mult să o am pe Irina Begu în echipă... Dar e an olimpic, şi-a dorit foarte mult să se ducă la Olimpiadă. Jaqueline e la un pas să intre în Top 100 şi şi-a dorit foarte mult să facă puncte şi să joace la Istanbul şi, din păcate, e în calificări acolo. Raluca Olaru, iarăşi, a spus că e an olimpic şi îşi doreşte să mai facă puncte pentru Tokyo. Le înţelegem decizia, le aşteptăm, sper, în meciul următor“.

România, cu Irina Bara, Mihaela Buzărnescu, Gabriela Ruse şi însăşi Monica Niculescu, a fost învinsă și de Italia (1-3), retrogradând din Grupa Mondială. Ceea ce a fost cu adevărat şocant s-a petrecut însă cu ocazia Jocurilor Olimpice de la Tokyo. După ce au tot refuzat convocările pentru Fed Cup / Billie Jean King Cup, motivând că e „an olimpic“, jucătoarele tricolore au ajuns să refuze, ulterior, şi participarea la acest eveniment! Din nou, cu precizarea că Simona Halep a ratat JO 2020 (s-a ținut în perioada 24 iulie - 1 august 2021 din cauza pandemiei), având probleme medicale destul de grave.

În rest însă, sănătoase și în formă, Sorana Cîrstea și Irina Begu au evoluat în diferite turnee WTA, în loc să joace pentru România la Tokyo. În aceste condiţii, România a trimis-o la JO 2020 pe Mihaela Buzărnescu, singura care şi-a arătat disponibilitatea de a juca în proba de simplu. „Miki“ a fost eliminată în turul II de cehoaica Marketa Vondrousova.

Modul în care România a tratat turneul olimpic a provocat indignare în cadrul Ministerului Sporturilor. „Sunt foarte mâhnit de faptul că toate sportivele din tenis care sunt calificate refuză să participe la Jocurile Olimpice. Această decizie transmite un mesaj toxic pentru tot sportul. Accidentarea nu poate fi un motiv, cât timp aceste jucătoare au evoluat la Wimbledon“, a spus ministrul Eduard Novak, la vremea respectivă.