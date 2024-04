Tenisul românesc, moment uriaș: interviu spectaculos cu George Cosac, șeful federației, după victoria cu Ucraina

Preşedintele Federaţiei Române de Tenis, George Cosac, a declarat, luni, într-un interviu, pentru AGERPRES, că echipa României de Billie Jean King Cup are potenţialul de a deveni campioană mondială după ce a reuşit calificarea la turneul final, învingând Ucraina.

Pentru a câştiga turneul din noiembrie, România trebuie să beneficieze de prezenţa unor jucătoare precum Simona Halep, Sorana Cîrstea sau Irina Begu, consideră Cosac. "Eu cred că din nucleul acesta de jucătoare şi cu cele tinere care bat la uşa afirmării, cu Monica Niculescu, care este o foarte bună jucătoare de dublu, cu Gabriela Ruse, care a fost accidentată în ultima perioadă, eu cred că România poate alinia o echipă ce va putea emite pretenţii la câştigarea titlului, la câştigarea trofeului Billie Jean King Cup", a afirmat preşedintele FRT.

Referitor la reprezentanţii tenisului românesc la Jocurile Olimpice, Cosac a afirmat că în acest moment Ana Bogdan şi Jacqueline Cristian "sunt cu un picior la Paris". Preşedintele federaţiei s-a arătat totodată optimist în ceea ce priveşte primirea unui wild card de către Simona Halep.

Ce înseamnă pentru tenisul românesc să fie între primele 12 echipe din lume, la Billie Jean King Cup, pentru prima oară după schimbarea numelui competiţiei?

George Cosac: Este o performanţă extraordinară având în vedere că la această competiţie anul acesta au fost înscrise 135 de ţări. Din punctul meu de vedere, şi nu numai al meu, cred că este competiţia cu cea mai largă răspândire la nivel de sport feminin pe echipe. Deci 135 de ţări au fost înscrise la începutul competiţiei pe diferite niveluri, în funcţie de valoarea fiecărei echipe şi de performanţele fiecăreia.

Cum comentaţi evoluţia fetelor din întâlnirea cu Ucraina?

Sigur că fetele au dat dovadă de un spirit de luptă şi de o dăruire extraordinară. Şi-au dorit foarte mult această victorie, au realizat-o şi mă bucur că au realizat o echipă în adevăratul sens al cuvântului, că s-au susţinut fiecare. Este o performanţă, în ciuda faptului că Federaţia Română de Tenis nu are nu are finanţare, şi pe această cale doresc să mulţumesc din sponsorilor şi nu în ultimul rând Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, care are un program prin care fetele cu reale posibilităţi de calificare la Jocurile Olimpice, sigur, în funcţie de clasamentul fiecăreia, să fie susţinute în competiţiile la care participă pentru obţinerea clasamentului optim astfel încât să devină calificate. Astăzi, atât Ana Bogdan, cât şi Jacqueline Cristian sunt cu un picior la Paris, dar sigur până în data de 24 iunie mai pot acumula puncte, având în vedere că nu au foarte multe puncte de pierdut, de apărat, pentru că anul trecut au jucat mai bine în a doua parte a anului, dar şi în acest început de an.

Pentru că aţi adus aminte de colaborarea cu COSR şi participarea la Jocurile Olimpice, Mihai Covaliu a anunţat că va face tot posibilul pentru obţinerea unui wild card pentru Simona Halep, mai este această variantă de actualitate după absenţa ei de la Billie Jean King Cup?

Sigur, este valabilă. Practic hotărârea finală, tabloul de concurs al Jocurilor Olimpice va fi făcut public pe data de 5 iulie. Deci practic deadline-ul va fi pe 24 iunie, dar pe 5 iulie vom şti cu exactitate jucătoarele care au primit wild cardul sau derogarea.

Avem până acum cinci prezenţe în sferturi şi două semifinale la Billie Jean King Cup, care este obiectivul în toamnă?

Eu cred că nu mă aventurez când declar că România are potenţialul să devină campioană mondială, dacă din componenţa echipei la ora aceea, în noiembrie, vor face parte şi Simona Halep şi Sorana Cîrstea şi Irina Begu. Şi, cu siguranţă, vor face parte din echipă şi Ana Bogdan şi Jacqueline Cristian, indiferent dacă vor fi titulare sau nu, pentru că ele au calificat echipa acolo şi vor trebui sa facă parte din echipă. Deci cu aceste cinci jucătoare, şi, sigur, echipa nu este închisă, Horia Tecău va trebui să aleagă cele mai în formă jucătoare. Eu cred că din nucleul acesta de jucătoare şi cu cele tinere care bat la uşa afirmării, cu Monica Niculescu, care este o foarte bună jucătoare de dublu, cu Gabriela Ruse, care a fost accidentată în ultima perioadă, eu cred că România poate alinia o echipă ce va putea emite pretenţii la câştigarea titlului, la câştigarea trofeului Billie Jean King Cup.

V-aţi gândit la posibilii adversari de la turneul din toamnă, ce aţi prefera?

Competiţia va fi la sfârşitul anului, după un an competiţional extrem de încărcat, pentru toate jucătoarele. Şi nu de puţine ori s-a întâmplat ca echipele să prezinte în componenţă şi jucătoare din eşalonul secund. Cele mai bune jucătoare sunt prinse în competiţiile importante precum Turneul Campioanelor, care nu este cu mult timp înainte, şi e posibil să refuze să facă parte din echipe. Deci nu se ştie niciodată. Vor fi patru grupe de câte trei echipe, important este să intrăm în semifinale şi din semifinale se poate întâmpla orice. Dar, repet, toate aceste şase-şapte jucătoare, dintre care Horia va alege pe cele care vor intra în teren, sunt capabile de performanţe deosebite şi eu am mare încredere în ele.

Astăzi a început şi turneul ATP 250, un turneu aşa cum în România nu a mai avut de multă vreme...

Este un turneu cu o prezenţă destul de valoroasă. Faptul că domnul Ţiriac a schimbat perioada, înainte era în prima săptămână de după US Open, când practic veneau la Bucureşti jucătorii care iubeau terenul mai lent, şi acum are loc într-o perioadă premergătoare turneului de Grand Slam de la Roland Garros, asta înseamnă foarte mult. Şi iată că de pe tabloul principal toţi jucătorii sunt din Top 100. Deci valoarea turneului este extrem de ridicată având în vedere că face parte din categoria 250. Deci perioada este perfectă. A devenit un turneu extrem de important, întrucât este o perioadă premergătoare în vederea participării la Roland Garros.

S-au vândut toate biletele, credeţi că publicul român duce lipsă de competiţii de acest gen?

Cu siguranţă, este o competiţie sportivă deosebită, extraordinară, sunt mulţi iubitori de tenis în România şi, într-adevăr, este sold-out. Eu personal am încercat încă de acum două luni să cumpăr bilet pentru cineva şi chiar nu am avut cum, pentru că pentru sâmbătă şi duminică era sold-out. Asta ne arată că românii sunt iubitori de competiţii pe nivel înalt. Din păcate Bucureştiul şi România se întâlneşte foarte rar cu competiţii de nivel mondial. Sigur că mai sunt competiţii de handbal, baschet, dar sunt la nivel european, de nivel mondial sunt foarte puţine competiţii şi de aceea cred că iubitorii sportului au nevoie de cât mai multe competiţii.

Am avea nevoie şi de o arenă mai mare...

Cu siguranţă avem nevoie de o arenă foarte mare, pentru că, gândiţi-vă, România, în ciuda faptului că în ultimii 10 ani a avut numărul 1 în lume la fete, câştigătoare de Grand Slam, câştigător de Grand Slam la băieţi, finala Turneului Campionilor disputată între doi români la dublu, în 2015, şi nu avem o bază sportivă unde să organizăm o competiţie de nivelul acesta. Mai mult de atât, echipele naţionale de seniori, atât la fete cât şi la masculin, nu au unde să joace. Majoritatea întâlnirilor s-au jucat în sală, pentru că în sală putem amenaja un teren de tenis, şi din fericire astăzi sunt săli care îndeplinesc condiţiile impuse de federaţia internaţională. Dar în aer liber, cu excepţia bazei sportive din Mamaia, nu există. Aici, baza Năstase/Marica practic au construit-o din nimic, cu tribune mobile, practic au realizat imposibilul, astfel încât să putem avea o competiţie şi în România. Este inadmisibil din punctul meu de vedere să nu poţi avea o singură bază, nu două, în care să poţi desfăşura competiţii în condiţii impuse de federaţia internaţională.