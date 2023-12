România, în fața unui adevăr dureros: De ce Danemarca ne-a strivit la Mondialul de handbal

România a transformat risipa banului public în sport într-o adevărată „artă“. În handbalul feminin, această „capodoperă românească“ se vede cel mai bine. E suficient să parcurgi declarațiile date de Vlad Enăchescu (manager operațional al secției de handbal CSM București) ca să realizezi că, la noi, eșecul cu gura mare se întreține. Și că, după logica unor oameni precum Vlad Enăchescu, ar trebui să ne simțim chiar un pic vinovați pentru că bucureștenii finanțează CSM cu „doar“ 2,9 milioane de euro pe an.

Această anomalie și anume risipa banului public în sportul de performanță a mai creat o problemă în handbalul nostru. Concret, avem un campionat intern plin de jucătoare străine, iar româncele fac tușa. Rezultatul: acum, la Mondialul de handbal feminin, Danemarca tocmai ne-a dat cu terenul în cap! Iar după meci, selecționerul Florentin Pera a pus punctul pe „i“. Concret, acesta a admis că nu putem să avem pretenții în astfel de partide, cât timp handbalistele noastre nu joacă la cel mai înalt nivel, în Liga Campionilor. Ce n-a spus Pera e că ele nu joacă, pentru că n-au loc de colegele lor străine, aduse în țară și plătite cu niște salarii colosale.

Ce a declarat Florentin Pera după înfrângerea cu Danemarca?

*Danemarca are jucătoare foarte bune atât în atac, cât şi în apărare, toate evoluează în Liga Campionilor cu echipele lor de club. Unele dintre jucătoarele noastre nu joacă nici la echipele de club, cu atât mai puţin în Liga Campionilor. Dar asta e situaţia.

*În acest meci, n-am reuşit să repetăm evoluţia din partida cu Serbia. Am încercat să dăm tot ce avem mai bun. Consider că meciul s-a pierdut în prima repriză. În partea a doua, am schimbat multe jucătoare, am introdus mai multe tinere şi sunt satisfăcut de felul cum au jucat. Pot spune că sunt mulţumit de handbalul prestat în repriza secundă. Sunt bucuros că Diana Lixăndroiu, care are doar 18 ani, a debutat la Campionatul Mondial şi a jucat foarte bine (n.r. – Lixăndroiu a marcat cinci goluri cu Danemarca). Consider că azi am câştigat o jucătoare pentru viitor.

*Felicit Danemarca, a jucat foarte extraordinar, a fost clar echipa mai bună. Sigur că îmi pare rău pentru această înfrângere. Asta e viaţa, însă nu trebuie să renunţăm şi trebuie să luptăm pentru că următorul meci e cel mai important pentru noi acum. Am încredere în jucătoarele mele şi cred că putem juca mai bine în următorul meci.

Cupa Mondială 2023, Grupa Principală III

1. Danemarca 4p (Golaveraj: +20)

2. Germania 4p (+17)

3. România 2p (-7)

4. Polonia 2p (-14)

5. Japonia 0p (-3)

6. Serbia 0p (-13)

Primele două clasate merg în sferturi.

Programul tricolorelor:

*Joi, 7 decembrie: Germania – România 19.00

*Sâmbătă, 9 decembrie: România – Japonia 16.30

*Luni, 11 decembrie: Polonia – România 19.00

Digi Sport și Prima Sport transmit Mondialul de handbal feminin.

Lotul României

Portari: Ciucă (Rapid), Dumanska (Bistrița), Hosu (Rm Vâlcea)

Extreme stânga: Dincă (Bistrița), Dindiligan (CSM)

Interi stânga: Bazaliu (Bistrița), Neagu (CSM), Pașcan (Craiova), Lixăndroiu (Slatina)

Centri: Buceschi (Rapid), Laslo (Bistrița), Popa (Brăila)

Interi dreapta: Bucur (Buzău), Gogîrlă (Rm Vâlcea)

Extreme dreapta: Badea (Rapid), Seraficeanu (Bistrița)

Pivoți: Balog (Brăila), Ostase (Rapid), Pintea (CSM)

Selecționer: Florentin Pera

Ultimele rezultate ale fetelor la Mondiale

Ediție Gazda Clasarea României

2021 Spania Locul 13

2019 Japonia Locul 12

2017 Germania Locul 10

2015 Danemarca Locul 3

România a fost campioană mondială în 1962 și mai are în palmares două medalii de argint, cucerite în 1973 și în 2005.