România, sfâșiată de Danemarca la Mondialul de handbal: Avem traseul fetelor în continuarea competiției

Mondialul găzduit de Danemarca, Suedia și Norvegia a început promițător pentru România. Adevărul a explicat motivele aici și, bineînțeles, am specificat că întâlnirea cu Danemarca va reprezenta momentul adevărului pentru fetele pregătite de Florentin Pera. Sau certificatul de calitate pentru această națională a României, rămasă, momentan, fără Cristina Neagu (35 de ani). Din păcate, marți, la Herning (Danemarca), handbalistele noastre au picat acest test. Cu brio!

România a început bine partida și, timp de 13-14 minute, a ținut pasul cu Danemarca, una dintre pretendente la titlul mondial, încurajată și de o sală vibrantă, „Jyske Bank Boxen“ fiind arhiplină! Cam după un sfert de oră, „filmul“ s-a rupt pentru fetele noastre. Sau, mai bine zis, „filmul“ cu accente eroice de până atunci, cu româncele luptându-se admirabil, s-a transformat într-un horror!

Practic, de la scorul de 10-8 pentru Danemarca, Pintea și colegele sale au căzut de tot. Iar diferența de pe tabelă s-a tot mărit, sub privirile oripilate ale Cristinei Neagu. Degeaba a cerut time-out selecționerul Florentin Pera! „Măcelul“ de pe „Jyske Bank Boxen“ a continuat, iar la pauză scorul a fost un halucinant 21-10 pentru Danemarca!

Din păcate, după pauză, România a fost surclasată încă o dată și, pe alocuri, a arătat chiar ca o echipă mică. Firește, după o asemenea prestație, scorul final a fost unul teribil: 39-23 pentru Danemarca. Așadar, o înfrângere usturătoare, la 16 goluri diferență.

După acest rezultat, vom merge în Grupa Principală III, „la braț“ cu Danemarca și Serbia, în timp ce naționala statutului Chile, ultima, își va continua parcursul în Cupa Președintelui. Aici, echipele de pe ultimele locuri în prima fază a grupelor se vor lupta pentru pozițiile 25-32 în ierarhia finală a Mondialului.

Obiectivul poate fi îndeplinit în continuare

Revenind la naționala României, eșecul cu Danemarca, deși dureros, nu pune în pericol îndeplinirea obiectivului și anume accederea în sferturi. Acest rezultat ne-ar permite apoi să jucăm, în aprilie 2024, într-unul din cele trei turnee preolimpice. Aici, se dau ultimele șase bilete pentru Jocurile Olimpice de la Paris (26 iulie – 11 august 2024).

Desigur, dacă am fi obținut ceva din partida cu Danemarca, șansele noastre de a prinde sferturile Mondialului ar fi crescut. Fiindcă am fi avansat în Grupa Principală III cu 3 puncte (în caz de remiză cu echipa daneză) sau cu 4 puncte (dacă am fi bătut Danemarca). Așa însă, vom lua cu noi doar cele 2 puncte câștigate în partida cu Serbia, în condițiile în care victoriile cu ultimele clasate din prima fază a grupelor nu contează pentru următoarea etapă a competiției.

Meciul de joi, cu Germania, de totul sau nimic

În Grupa Principală III, România va juca, pe rând, cu Germania (joi), Japonia (sâmbătă) și Polonia (luni). Vor fi meciuri grele, însă nu imposibile. La final, primele două clasate vor avansa în sferturi.

Crucială va fi confruntarea cu Germania, pentru că n-avem voie să pierdem! Explicația e simplă: nemțoaicele, dacă ne bat pe noi, acumulează 6 puncte și devin favorite la calificarea în sferturi, alături de Danemarca.

Cupa Mondială 2023, Danemarca / Norvegia / Suedia

Grupa E, marți

Serbia – Chile 30-16

Danemarca – România 39-23

Clasament

1. Danemarca 3 3 0 0 110-55 6

2. România 3 2 0 1 104-86 4

3. Serbia 3 1 0 2 79-78 2

4. Chile 3 0 0 3 46-120 0

Primele trei clasate avansează în Grupele Principale.

Cum arată acum componența Grupei Principale III

1. Danemarca 4p

2. Germania 4p

3. România 2p

4. Polonia 2p

5. Japonia 0p

6. Serbia 0p

Programul tricolorelor:

*Joi, 7 decembrie: Germania – România 19.00

*Sâmbătă, 9 decembrie: România – Japonia 16.30

*Luni, 11 decembrie: Polonia – România 19.00

Digi Sport și Prima Sport transmit Mondialul de handbal feminin.

Lotul României

Portari: Ciucă (Rapid), Dumanska (Bistrița), Hosu (Rm Vâlcea)

Extreme stânga: Dincă (Bistrița), Dindiligan (CSM)

Interi stânga: Bazaliu (Bistrița), Neagu (CSM), Pașcan (Craiova), Lixăndroiu (Slatina)

Centri: Buceschi (Rapid), Laslo (Bistrița), Popa (Brăila)

Interi dreapta: Bucur (Buzău), Gogîrlă (Rm Vâlcea)

Extreme dreapta: Badea (Rapid), Seraficeanu (Bistrița)

Pivoți: Balog (Brăila), Ostase (Rapid), Pintea (CSM)

Selecționer: Florentin Pera

Ultimele rezultate ale fetelor la Mondiale

Ediție Gazda Clasarea României

2021 Spania Locul 13

2019 Japonia Locul 12

2017 Germania Locul 10

2015 Danemarca Locul 3

România a fost campioană mondială în 1962 și mai are în palmares două medalii de argint, cucerite în 1973 și în 2005.