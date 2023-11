Anomalie românească: Eșecul cu gura mare se întreține! Cât plătesc bucureștenii pentru mediocritate sportivă

România poate câștiga detașat un campionat mondial al tupeiștilor, dacă s-ar organiza vreodată așa ceva în lume! Iar o probă concretă la care putem lua titlul suprem ar fi explicarea oricărui eșec. Pentru că, la acest capitol, avem niște oameni imbatabili!

Sportul românesc ne oferă niște personaje atât de „talentate“, încât nimic nu e imposibil în viziunea lor. Indiferent de rezultate, acești oameni sunt în stare să vină în fața publicului și să aibă gura mare. La fotbal, Răzvan Burleanu (39 de ani), în fruntea unei federații cu 79,2% din calificări ratate din 2014 până acum, e un membru marcat al acestei categorii. Dar nu și singurul! Pentru că Vlad Enăchescu (47 de ani), manager operațional al secției de handbal CSM București, vine tare din urmă.

A preluat ștafeta vorbelor goale de la Szabo

Sâmbătă, CSM a „reușit“ încă un rezultat sub așteptări în grupele Ligii Campionilor: 29-29, acasă, cu Debrecen.

Această remiză a lungit seria dezamăgărilor din actuala stagiune. Una în care singurele victorii notabile ale CSM-ului în Ligă au fost cele cu Odense (28-24) și cu Buducnost (29-24). În rest, când au dat de formații tari, precum Gyor și Brest, elevele lui Adrian Vasile au cedat. De fiecare dată, pe teren propriu: 23-27 cu Gyor și 28-30 cu Brest. La aceste două înfrângeri se adaugă și partida pierdută în Germania, 24-26 cu Bietigheim.

În mod normal, după un astfel de parcurs, șefii clubului ar fi trebuit să treacă la măsuri pentru a redresa situația. La CSM însă, în mod tradițional, tupeul fantastic al conducerii a eliminat o astfel de abordare. Încă de pe vremea Gabrielei Szabo (47 de ani), aceasta se bătea cu pumnul în piept că la CSM e nevoie de bani publici, mulți, pentru că „performanța costă“. Doar că, din păcate, la echipa finanțată de Primăria Capitalei, aceste performanțe lipsesc cu desăvărșire în ultimii ani. Dovadă și parcursul din Liga Campionilor, oprit de fiecare dată în sferturi, începând cu sezonul 2018-2019! Asta la o echipă creată cu obiectivul declarat de a câștiga Liga Campionilor. Această performanță a fost realizată însă o singură dată, acum 7 ani! Între timp, trofeul Ligii Campionilor a fost „confiscat“ de Gyor (câștigătoare în 2017, 2018 și 2019) și de Vipers (locul 1 în 2021, 2022 și 2023).

De remarcat că, după plecarea lui Szabo cu scandal – a fost înlăturată din funcție la intervenția lui Nicușor Dan – ștafeta vorbelor goale a fost preluată de Vlad Enăchescu. Care, cu o zi înaintea meciului cu Debrecen (29-29), a avut o intervenție de 17 minute, la PlaySport Live, oferind niște declarații de „no comment“.

Criticii sunt, de fapt, „mincinoși“ și „hateri“

Chiar dacă CSM a ajuns o mare dezamăgire, Enăchescu i-a etichetat pe critici drept niște „mincinoși“ și „hateri“.

„Ne bucurăm că încă mai există un sport de echipă la care putem fi performanți la nivel înalt internațional. Handbalul, cu toate înjurăturile și hatereală de rigoare, reușește să ne mențină atenția și pe plan internațional. Și faptul că în acest <<environment>> (n.r. – mediu, în traducere) decide politica, că nu cluburile decid cum se finanțează sportul, da, sunt de acord că toate trebuie regândite. Dar să știți că politica e cea care și-a dorit forma această de organizare a sportului! Nu e o dorință sau o cerință a sportului“, și-a început Enăchescu discursul pompos.

Explicația eșecului: forța financiară a rivalelor!

Mai departe, după osanale aduse Cristinei Neagu (35 de ani) pentru că a acceptat prelungirea contractului cu un salariu de peste 20.000 de euro pe lună, șeful secției de handbal a revenit la explicarea rezultatelor sub așteptări. Și, în mod șocant, a aruncat vina pe forța financiară a rivalelor din handbalul feminin! Asta deși, inclusiv jurnaliștii de la „L’Equipe” au remarcat de curând că Liga Florilor, campionatul nostru de handbal feminin, a devenit un „magnet“ pentru franțuzoaice. Iar asta pe motiv că oferă niște salarii colosale, mult mai mari decât cele din prima ligă din Hexagon!

„În 2016, când CSM a și câștigat Liga Campionilor, atunci erau doar patru, cinci echipe cu pretenții de Final Four. Acum, dacă vă uitați inclusiv la bugete, la jucătoarele care activează în diferite echipe, o să constatați că sunt șapte, opt, poate chiar zece echipe pretendente la primele patru locuri! Și ca să mai domolim din miturile astea care circulă în media și în social-media, care sunt niște enormități fără margine, Brest-ul are bugetul de 7,5 milioane de euro! Metz are un buget de 4,7 milioane de euro. Nantes, care nu joacă în Liga Campionilor, are un buget de 4,2 milioane de euro. Ferencvaros are un buget de 6,5 milioane de euro. Sunt niște minciuni (n.r. – despre bugetul CSM-ului, care ar fi cel mai mare din Europa) pe care niște oameni din România le-au tot rostogolit în timp”, a continuat Enăchescu.

Iau „doar” 2,8 milioane de euro de la Primărie

În continuarea discursului său, șeful CSM-ului ne-a îndemnat să ne ajustăm așteptările și să zicem mersi că avem echipe în grupele Ligii Campionilor. Asta deși, chiar potrivit spuselor sale, doar CSM „toacă” 2,8 milioane de euro pe an din bani publici. La fel ca Rapid, Bistrița, dar și alte grupări din Liga Florilor!

„Bătălia pentru CSM, Rapid și oricare altă echipă din România e infinit mai complicată de a ajunge la Final Four decât era acum șapte, opt ani! Să remarcăm faptul că CSM ține ștacheta sus, la aproape zece ani după ce a debutat în Liga Campionilor... Că n-am ajuns în Final Four în ultimii ani le macină și pe jucătoare! Să nu credeți că ele sunt indiferente. Dar lipsește și un dram de noroc, lipsește și un arbitraj onorabil, care măcar să nu te lovească, dacă nu te poate ajuta... Dar spuneți-mi de o altă echipă românească la ora actuală, care să ia startul într-o competiție internațională și, înainte de orice meci, să pornească, în mod clar, cu ideea de a câștiga! În condițiile în care, repet, bugetul nu mai e nicidecum cel mai mare din Europa!”, a afirmat Enăchescu.

Acesta și-a încheiat discursul, dezvăluind, totuși, cât ne costă eșecul CSM-ului în Liga Campionilor, an de an: „Să știți că și bugetele unor echipe, precum Bistrița și Rapid, tot în jurul sumei de trei milioane de euro se învârt în România. Noi primim de la Primăria București 14 milioane de lei. Asta înseamnă, în funcție de conversie, 2,8 sau 2,9 milioane de euro pe an. Bugetul nostru din bani publici asta e! Restul banilor înseamnă ceea ce reușim să aducem noi din fonduri private”.

O anomalie tipic românească

„Restul banilor” la CSM înseamnă aproximativ 850.000 de euro, cât reprezintă valoarea contractelor de sponsorizare. Cum bugetul clubului e de 3,5 milioane de euro, din nou cu aproximație, înseamnă că 24% din banii cheltuiți de CSM provin din sponsorizări. În rest, 76% din bugetul echipei e asigurat din bani publici. Vorbim despre o anomalie tipic românească, în condițiile în care, în Occident, situația e exact inversă! În sensul că grosul banilor provin din sponsorizări, iar contribuția statului, acolo unde există, e minimă!

La noi însă, lumea sportului s-a obișnuit să stea cu mâna întinsă pentru că, firește, e oricând mai ușor să fii „racordat” la „conducta” banilor publici decât să te agiți pentru a obține sponsorizări. La anul însă, lucrurile se vor schimba puțin. Pentru că, potrivit noilor norme fiscale, din bani publici se vor oferi contracte de maxim 6.000 de euro pe lună în sport. Acum, la CSM, jucătoarele aduse din străinătate au salarii lunare de peste 10.000 – 12.000 de euro!

CSM în Ligă în ultimii ani

*2018-2019: Eliminare în sferturi

*2019-2020: Parcursul s-a oprit în sferturi, din cauza pandemiei

*2020-2021: Eliminare în sferturi

*2021-2022: Eliminare în sferturi

*2022-2023: Eliminare în sferturi

Liga Campionilor, faza grupelor, sezonul actual, etapa a 7-a

Grupa A

1. Gyor 14 puncte

2. Odense 10p

3. Bietigheim 10p

4. CSM București 7p

5. Debrecen 7p

6. Brest 5p

7. Buducnost 3p

8. Savehof 0p

Grupa B

1. Esbjerg 12 puncte

2. Metz 10p

3. Ikast 10p

4. Krim 7p

5. Rapid 7p

6. Vipers 5p

7. Ferencvaros 5p

8. Zaglebie Lubin 0p

*Primele două clasate vor merge în sferturi. Ocupantele locurilor 3-6 din fiecare grupă vor avansa în play-off. Locurile 7-8 din fiecare serie vor fi eliminate.