Danezii, uimiți de prăbușirea României la Mondialul de handbal: Declarația care arată cât de slab am jucat

După două victorii entuziasmante la Mondialul găzduit de Danemarca, Suedia și Norvegia, 44-19 cu Chile și 37-28 cu Serbia, pentru tricolore a venit „dușul rece“ al meciului cu Danemarca. Iar eșecul de marți, la 16 goluri diferență, a fost cu atât mai surprinzător cu cât, timp de vreo 13-14 minute, fetele pregătite de Florentin Pera s-au ținut de adversara lor, scorul fiind strâns. Apoi însă, treptat, meciul a fost scăpat de sub control și, la final, scorul a fost neverosimil.

Prăbușirea României, după o prestație slabă, l-a surprins și pe selecționerul danez, Jesper Jensen (46 de ani). În dialog cu TV2, acesta a mărturisit că s-a temut de meciul cu România, având în vedere ce jucase naționala noastră, cu Chile și cu Serbia: „Respect echipa României care a jucat bine și cu noi. Eram puțin speriat de acest meci. Mai ales că noi nu prea am jucat bine, deși am câștigat primele două partide din grupă. Cu România, în schimb, după 15 minute, totul a decurs în favoarea noastră. Fetele au jucat incredibil de bine și, chiar dacă presiunea e mare, cred că am îndeplinit așteptările în acest meci cu România“.

Și presa daneză a încercat să găsească o explicație pentru prăbușirea României, în partida de marți: „Danemarca a prins o seară excelentă. Româncele, în schimb, au lăsat impresia că sunt obosite. Practic, meciul a fost decis după prima repriză“.

Cupa Mondială 2023, Grupa Principală III

1. Danemarca 4p (Golaveraj: +20)

2. Germania 4p (+17)

3. România 2p (-7)

4. Polonia 2p (-14)

5. Japonia 0p (-3)

6. Serbia 0p (-13)

Primele două clasate merg în sferturi.

Programul tricolorelor:

*Joi, 7 decembrie: Germania – România 19.00

*Sâmbătă, 9 decembrie: România – Japonia 16.30

*Luni, 11 decembrie: Polonia – România 19.00

Digi Sport și Prima Sport transmit Mondialul de handbal feminin.

Lotul României

Portari: Ciucă (Rapid), Dumanska (Bistrița), Hosu (Rm Vâlcea)

Extreme stânga: Dincă (Bistrița), Dindiligan (CSM)

Interi stânga: Bazaliu (Bistrița), Neagu (CSM), Pașcan (Craiova), Lixăndroiu (Slatina)

Centri: Buceschi (Rapid), Laslo (Bistrița), Popa (Brăila)

Interi dreapta: Bucur (Buzău), Gogîrlă (Rm Vâlcea)

Extreme dreapta: Badea (Rapid), Seraficeanu (Bistrița)

Pivoți: Balog (Brăila), Ostase (Rapid), Pintea (CSM)

Selecționer: Florentin Pera

Ultimele rezultate ale fetelor la Mondiale

Ediție Gazda Clasarea României

2021 Spania Locul 13

2019 Japonia Locul 12

2017 Germania Locul 10

2015 Danemarca Locul 3

România a fost campioană mondială în 1962 și mai are în palmares două medalii de argint, cucerite în 1973 și în 2005.