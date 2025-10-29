search
Miercuri, 29 Octombrie 2025
Adevărul
România, dublă calificare la WTT Montpellier! Szőcs o elimină pe principala favorită, Samara trece și ea mai departe

Publicat:

România a început în forță turneul WTT Champions Montpellier 2025, prin două victorii de senzație obținute de Bernadette Szőcs și Elizabeta Samara, care au eliminat adversare de top mondial și au avansat în optimile de finală ale competiției.

Bernadette Szocs și Elisabeta Samara
Szocs și Samara, în optimi la WTT Champions Montpellier | FOTO Profimedia

Bernadette Szőcs (locul 19 mondial), vicecampioană europeană en-titre, a avut un debut perfect la Montpellier. În chiar primul meci al turneului, sportiva română a reușit o victorie impresionantă împotriva principalei favorite, Chen Xingtong (China, locul 3 mondial), medaliată cu bronz la Campionatul Mondial.

Tricolora a făcut un meci aproape fără greșeală și s-a impus cu 3-0 (11-7, 12-10, 11-2), după o demonstrație de forță și concentrare. Szőcs a dominat schimburile, a variat inteligent serviciul și a pus presiune constantă pe adversară, împingând-o departe de masă.

Sunt foarte fericită. Nu e prima dată când o bat, dar azi am fost optimistă și am vrut să joc fiecare punct așa cum mi-am propus. Când întâlnesc jucătoare din China, nu mă gândesc că e ceva diferit — tratez meciul ca pe oricare altul. Vreau doar să dau tot ce am mai bun și să mă bucur de fiecare moment”, a declarat Bernadette Szőcs după victorie.

În optimile de finală, Bernadette Szőcs o va întâlni pe câștigătoarea duelului dintre Ying Han (Germania) și Sabine Winter (Germania).

Elizabeta Samara, revenire fabuloasă în fața japonezei Mima Ito

Nici Elizabeta Samara nu s-a lăsat mai prejos. Campioana noastră a produs o altă mare surpriză, eliminând-o pe favorita numărul 7, Mima Ito (Japonia, locul 9 mondial), medaliată cu bronz mondial la simplu.

Samara a început excelent, câștigând primul set, însă nipona a întors scorul și a condus cu 2-1. La 9-4 pentru Ito în setul al patrulea, românca părea în pragul eliminării, dar a reușit o revenire incredibilă, impunându-se în cele din urmă cu 3-2 (11-9, 5-11, 3-11, 11-9, 11-9).

I-am spus antrenorului că sper măcar să iau un set. După ce am câștigat primul, am prins încredere, dar revenirea de la 1-2 și 4-9 a fost uimitoare! Nici nu știu cum am luat ultimele două puncte. Am avut o tactică, am fost și norocoasă, dar mai ales am luptat pentru fiecare minge. Aveam nevoie de o astfel de victorie, pentru că mental nu eram în cel mai bun moment”, a spus Samara, potrivit News.ro.

În optimi, Elizabeta Samara o va întâlni pe învingătoarea meciului dintre Hana Goda (Egipt) și Doo Hoi Kem (Hong Kong).

Sport

