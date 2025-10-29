Șeful ANRE, despre salariul de 15.000 de euro: Nu eu am hotărât acest nivel de salarizare

Șeful ANRE, George Niculescu, a vorbit marți despre restructurările din cadrul autorității, spunând că raportat la numărul de posturi ocupate doar patru persoane vor fi afectate. Întrebat despre salariul său de 15.000 de euro, el a spus că nu el a decis acest nivel, dar că venitul va fi redus cu 30%.

Întrebat dacă i se pare corect salariul pe care îl încasează, de 15.000 de euro, el a susţinut că nu preşedintele ANRE a stabilit acest nivel salarial.

„Nu preşedintele George Niculescu a stabilit nivelul salariului pentru preşedintele Autorităţii de Reglementare. Niciodată în cariera mea administrativă şi politică pe care am avut-o, până în momentul în care să fiu numit preşedinte la Autoritatea de Reglementare de către Parlamentul României, nu mi-am ghidat parcursul profesional în funcţie de salariul aferent funcţiei. În CV-ul meu public apare funcţia de consilier judeţean la Consiliul Judeţean Constanţa, unde indemnizaţia era de 700 de lei pe lună (...), următoarea funcţie publică deţinută a fost funcţia de prefect al judeţului Constanţa, unde indemnizaţia a fost de aproximativ 11.000 de lei pe lună şi funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei, unde indemnizaţia era de 9.700 de lei pe lună. Nu eu am hotărât acest nivel de salarizare nu doar pentru preşedinte, pentru niciunul dintre colegii din instituţie, şi odată cu aplicarea prevederilor Legii 145, toate salariile vor fi diminuate cu 30%. (...) Prevederile legii vor fi puse în aplicare în termenele stabilite de lege, adică până la 1 ianuarie", a transmis preşedintele ANRE.

În ce privește restructurările de la ANRE, el a spus că numărul persoanelor care vor fi afectate de restructurări este mai mic comparativ cu numărul de posturi, fiind vorba, în principal, despre patru persoane.

„Numărul pe care Autoritatea trebuie să-l reducă este determinat, pe de o parte, de Legea 145, care vorbeşte de reducerea numărului de posturi, nu de număr de persoane, şi de faptul că în toată această perioadă, de când am preluat mandatul, politica de resurse umane a fost una prudentă şi cumpătată. (...) Numărul de persoane care va fi afectat de această restructurare este mai mic comparativ cu numărul de posturi. Una ar fi fost să avem toate cele 350 de posturi ocupate, atunci reducerea efectivă de persoane ar fi fost mai mare, dar, având în vedere, aşa cum v-am spus, politica de resurse umane prudentă pe care am avut-o în această perioadă, numărul de persoane care o să fie afectat de această restructurare este unul redus. Numărul de patru persoane rămâne să fie foarte bine stabilit şi în urma negocierilor şi consultărilor cu reprezentanţii salariaţilor pe care le-am început şi în momentul de faţă sunt făcute fără succes", a declarat Niculescu la Parlament.

Totuşi, el a precizat că „este vorba despre un număr relativ".

„Vorbim despre un număr relativ de patru oameni, nu vreau să spun că sunt patru sau că sunt opt. Eu, în calitate de ordonator principal de credite, trebuie să bugetez în fiecare an bugetul de salarii pentru numărul de posturi, nu pentru numărul de persoane, impactul pe buget se face prin reducerea numărului de posturi, nu neapărat a numărului de persoane. Impactul este de peste 35 de milioane de lei pe an. Dacă avem în momentul de faţă un buget de aproximativ 125 de milioane, n-am cifrele exacte, aproximativ 30 de milioane, impactul e undeva la 25-30%, ceea ce ţine de ţinta pe care o setează Legea 145", a spus Niculescu.