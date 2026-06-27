search
Sâmbătă, 27 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

România are vicecampion mondial la șah. Tudor Henry, medalie de argint la Campionatul Mondial de Tineret

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Reprezentant al clubului CSM Constanța, Tudor Henry a cucerit medalia de argint într-o competiție puternică, la care au participat 155 de jucători din 70 de țări la categoria sa. Rezultatul său reprezintă una dintre cele mai importante performanțe recente ale șahului românesc la nivel juvenil.

Tudor Henry, la festivitatea de premiere a Campionatului Mondial U16
Tudor Henry, la festivitatea de premiere a Campionatului Mondial U16

„La categoria Open 16, într-o competiție cu 155 de jucători din 70 de țări, Tudor Henry a urcat pe podiumul mondial și a adus României o medalie extrem de importantă. Este o medalie cu atât mai valoroasă cu cât marchează revenirea șahului românesc pe podiumul Campionatelor Mondiale”, a transmis Federația Română de Șah pe pagina oficială de Facebook.

Campionatul Mondial de Tineret de la Montesilvano s-a desfășurat în perioada 15-26 iunie și a reunit 758 de participanți din 83 de țări, la categoriile U14, U16 și U18, feminin și masculin.

Maestru internațional și cu un ELO de 2460, Tudor Henry și-a demonstrat valoarea pe parcursul celor 11 runde disputate. Sportivul român a obținut opt victorii și o remiză, acumulând 8,5 puncte. El a încheiat competiția pe locul al doilea, după azerul Khagan Ahmad, ELO 2480, care a totalizat 9,5 puncte, și înaintea kazahului Sauat Nurgaliyev, ELO 2490, clasat pe locul al treilea tot cu 8,5 puncte.

Tudor Henry, la masa de șah
Tudor Henry, la masa de șah

Sportivul este legitimat la CSM Constanța

Performanța este cu atât mai importantă cu cât confirmă ascensiunea internațională a tânărului șahist român și readuce România în elita mondială a șahului juvenil.

„O medalie de argint care readuce șahul din România pe podiumul mondial! Șahistul antrenat la CSM Constanța de Iulian Mihailov își continuă ascensiunea internațională, spre titlul de Mare Maestru! Felicitări, Henry! Felicitări tuturor celor care au contribuit la această performanță! Hai, Constanța! Hai, România!”, a transmis CSM Constanța.

Medalia cucerită de Tudor Henry nu este doar un succes individual, ci și un semnal puternic pentru viitorul șahului românesc. La 15 ani, tânărul sportiv confirmă că România are din nou reprezentanți capabili să lupte la cel mai înalt nivel mondial.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Culisele dezbaterilor de la Cotroceni: de ce nu s-au înțeles partidele cu Nicușor Dan (surse)
digi24.ro
image
Zendaya a tras toate privirile pe covorul roșu, la Londra. Rochia vintage Galliano care a făcut senzație | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
România a intrat în cursa înarmării de toți banii. Gândul prezintă lista lungă a sistemelor de luptă achiziționate în ultimii ani de Armata Română, dar și traseul miliardelor de euro împrumutate prin SAFE
gandul.ro
image
Claudiu Manda desființează PNL: Nu plecați de la guvernare nici cu apă fiartă!
mediafax.ro
image
Florin Tănase și Gigi Becali, negocieri încheiate! Ce se întâmplă cu căpitanul FCSB. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cât costă un șezlong, o cafea și o bere în ultimul weekend de prețuri mici pe litoralul românesc. De la 1 iulie, prețurile vor crește
libertatea.ro
image
Ce înseamnă data de expirare a alimentelor. Specialiștii explică diferența dintre „expiră la” și „a se consuma înainte de”
digi24.ro
image
O jurnalistă celebră și-a chemat o prietenă și s-a dezlănțuit în Ibiza: „Am uitat de mare”
gsp.ro
image
OUT! A fost dat afară, după ”cea mai mare rușine din istorie la Cupa Mondială”! ”Milioane de euro aruncate pe geam”
digisport.ro
image
Miracol după cutremurele din Venezuela! Un bebeluș de doar 18 zile a rezistat 32 de ore sub dărâmături. Ce s-a întâmplat cu mama lui
click.ro
image
Guvernul Bolojan a decis să folosească „soluția germană” pentru Portofelul European de Identitate Digitală. Cum va fi folosit RoEUDIW
antena3.ro
image
Lovitură în plin pentru Oracle România: Gigantul american taie în carne vie şi a anunţat de dimineaţă că dă afară încă 500 de angajaţi la Bucureşti
zf.ro
image
Microbuz plin cu români prăbușit 10 m într-o râpă, în Austria. Cinci persoane au ajuns la spital
observatornews.ro
image
O fetiță de doar 7 ani a murit la o piscină celebră din București. Ireal ce făceau părinții ei în acest timp
cancan.ro
image
Cum recuperezi banii pierduți la pensie pentru că nu ți s-au recunoscut grupele de muncă? Aceștia sunt pașii
newsweek.ro
image
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
prosport.ro
image
După câte luni de neplată a întreținerii poate fi dat în judecată un proprietar. Ce drepturi are asociația de proprietari
playtech.ro
image
Dramă pentru starul unei naționale puternice de la Campionatul Mondial! A aflat că fiul său a murit în timp ce se afla în SUA
fanatik.ro
image
Putin și-a înscenat unele dintre cele mai cunoscute evenimente de propagandă. Unul l-a lăsat cu răni la spate de care suferă și acum
ziare.com
image
Zlatan Ibrahimovic e sigur! A spus cine câștigă Cupa Mondială: ”Îmi pare rău”
digisport.ro
image
O nouă fabrică de ulei se va deschide în România. Investiția ajunge la 36 de milioane de euro
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
BREAKING NEWS. E cutremur! Nicuşor Dan a făcut anunţul acum câteva minute
romaniatv.net
image
Daniela Crudu a ajuns de nerecunoscut! Fanii au fost șocați când au văzut imaginile: „Zici că ești…”
mediaflux.ro
image
David Popovici, după cel mai bun timp al carierei la 50 de metri: „Cu prietenul meu brazilian mă văd mâine, la sută”
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
INTERVIU | Adrian Veștea, primele declarații după ce s-a întors la Brașov: „Nu este o înfrângere. Toată viața mea voi fi liberal, PNL are nevoie de mine”
actualitate.net
image
Andra, noi imagini de excepție din vacanța exotică. Ce a impresionat-o cel mai mult în Mauritius: „Ne-a surprins în fiecare zi”
click.ro
image
Un parazit periculos se ascunde la 1 din 3 persoane și poate cauza pierderea vederii. Cercetătorii sunt tot mai îngrijorați din cauza lui
click.ro
image
Cătălin Botezatu a criticat dur ținutele purtate vara. Ce recomandă creatorul de modă: „Arăți ca o butelie cu husă”
click.ro
Vatican, călugăriță foto Pixabay, GettyImages jpg
Baia pornografică de la Vatican. De ce a fost interzis accesul în încăperea deocheată secole întregi
okmagazine.ro
Salata cu varza Sursa foto shutterstock 2146493509 jpg
Salată de varză, gata în 15 minute
clickpentrufemei.ro
Morminte romane, bizantine, islamice și normande, cercetate la Casale San Pietro, în Sicilia (© Universitatea din York)
Un studiu ADN dezvăluie originile surprinzătoare ale locuitorilor Siciliei în Evul Mediu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Theo Rose și Anghel Damian, colegi de avion cu Răzvan Lucescu la întoarcerea din vacanță. Cu cine au dat nas în nas la bagaje
image
Andra, noi imagini de excepție din vacanța exotică. Ce a impresionat-o cel mai mult în Mauritius: „Ne-a surprins în fiecare zi”

OK! Magazine

image
Evantaie, înghețate, limonade - strategii REGALE de luptă cu canicula. Cum se răcoresc doamnele la Palat

Click! Pentru femei

image
Cât de fițoasă poate fi Kylie Jenner?! Bucătăreasa ei a pierdut o sarcină din cauza pretențiilor ei aberante!

Click! Sănătate

image
Ce să faci dacă te-a muşcat o căpuşă şi cum afli dacă eşti la risc de boală Lyme