România are vicecampion mondial la șah. Tudor Henry, medalie de argint la Campionatul Mondial de Tineret

Reprezentant al clubului CSM Constanța, Tudor Henry a cucerit medalia de argint într-o competiție puternică, la care au participat 155 de jucători din 70 de țări la categoria sa. Rezultatul său reprezintă una dintre cele mai importante performanțe recente ale șahului românesc la nivel juvenil.

„La categoria Open 16, într-o competiție cu 155 de jucători din 70 de țări, Tudor Henry a urcat pe podiumul mondial și a adus României o medalie extrem de importantă. Este o medalie cu atât mai valoroasă cu cât marchează revenirea șahului românesc pe podiumul Campionatelor Mondiale”, a transmis Federația Română de Șah pe pagina oficială de Facebook.

Campionatul Mondial de Tineret de la Montesilvano s-a desfășurat în perioada 15-26 iunie și a reunit 758 de participanți din 83 de țări, la categoriile U14, U16 și U18, feminin și masculin.

Maestru internațional și cu un ELO de 2460, Tudor Henry și-a demonstrat valoarea pe parcursul celor 11 runde disputate. Sportivul român a obținut opt victorii și o remiză, acumulând 8,5 puncte. El a încheiat competiția pe locul al doilea, după azerul Khagan Ahmad, ELO 2480, care a totalizat 9,5 puncte, și înaintea kazahului Sauat Nurgaliyev, ELO 2490, clasat pe locul al treilea tot cu 8,5 puncte.

Sportivul este legitimat la CSM Constanța

Performanța este cu atât mai importantă cu cât confirmă ascensiunea internațională a tânărului șahist român și readuce România în elita mondială a șahului juvenil.

„O medalie de argint care readuce șahul din România pe podiumul mondial! Șahistul antrenat la CSM Constanța de Iulian Mihailov își continuă ascensiunea internațională, spre titlul de Mare Maestru! Felicitări, Henry! Felicitări tuturor celor care au contribuit la această performanță! Hai, Constanța! Hai, România!”, a transmis CSM Constanța.

Medalia cucerită de Tudor Henry nu este doar un succes individual, ci și un semnal puternic pentru viitorul șahului românesc. La 15 ani, tânărul sportiv confirmă că România are din nou reprezentanți capabili să lupte la cel mai înalt nivel mondial.