România a fost învinsă de Spania, scor 24-36

România a pierdut în fața Spaniei, scor 24-36 (17-12), în al doilea meci din Grupa B a Campionatului European de handbal masculin - EHF EURO 2024 din Germania. Acesta este cel mai drastic eșec suferit de „tricolori” la turneele finale continentale, scrie Agerpres.

Handbalistul naționalei României, Andrei Drăgan, a declarat, duminică seara, după înfrângerea în fața Spaniei, scor 36-24, în Grupa B a Campionatului European din Germania, că la acest nivel orice greșală este taxată.

„Am fost foarte montaţi şi din cauza asta poate emoţiile nu s-au simţit aşa de mult. A fost însă o sală plină şi s-a simţit un soi de presiune. Dar la nivelul ăsta orice greşeală este taxată. Noi putem juca bine un anumit timp dintr-un meci, doar că nu avem maturitatea şi experienţa pentru a avea şi constanţă. Iar la un turneu final se taxează orice greşeală”, a spus acesta.

Drăgan a precizat că acesta nivelul actual al reprezentativei naționale, dar are convingerea că nivelul poate crește.

„Cumva ăsta este nivelul real, dar cred că naţionala mai poate creşte. Faptul că suntem aici este un lucru pozitiv, chiar dacă lumea le vede numai pe cele negative, că am luat două bătăi. Însă pentru noi este un pas înainte că suntem la European şi uşor-uşor vom creşte”, a precizat Andrei Drăgan.

România a ratat complet meciul grupei B de la Euro, eșec 24-31 în fața Austriei. Elevii lui Xavi Pascual au dat astăzi peste un gigant rănit. Spania, campioana continentală din 2018 și 2020, a fost înfrântă în mod categoric în urmă cu două zile, 29-39 împotriva Croației.

La rândul său, jucătorul Robert Nagy a afirmat că prima reprezentativă a României trebuie să mai acumuleze experienţă pentru a se ridica la nivelul Spaniei.

„Am avut emoţii înaintea meciului, dar a fost o experienţă frumoasă. Din păcate nu am reuşit să câştigăm. Am dat tot ce am putut, însă Spania a fost mai bună. Sper ca pe viitor să ajungem cât mai aproape de nivelul ei. Cred că am fi putut sta şi mai mult cap la cap cu ei pe tabelă, însă, din păcate, am făcut câteva greşeli, iar ei au reuşit să se distanţeze la 2-3 goluri. Acolo s-a rupt meciul. În repriza a doua am reuşit să reducem şi să venim la 4 goluri în spatele lor, dar au venit din nou peste noi. Dacă eram puţin mai atenţi puteam să stăm mai mult în meci lângă ei. Noi trebuie să creştem, să adunăm cât mai multă experienţă de la acest turneu final”, a spus Nagy.

Pe 16 ianuarie sunt programate ultimele partide din grupă, Croaţia - România (19:00, la Mannheim) şi Spania - Austria (21:30, la Mannheim).

Spania care este vicecampioana europeană din 2022, Austria a învins România în ambele meciuri din preliminarii, cu 36-32 şi 35-30, iar Croaţia a fost vicecampioană în 2020. Spania a cucerit două titluri continentale, în 2018 şi 2020.

Primele două echipe clasate din fiecare grupă se califică în grupele principale.

România nu se mai calificase la Campionat European din 1996, când se clasa pe locul 9, iar la tragerea la sorţi a făcut parte din a patra urnă valorică. Pentru România este cea de a treia participare la Campionatul European, la prima (1994) încheind pe locul 11.