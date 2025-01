Fotbalistul cu 11 copii făcuți cu 7 femei diferite a intentat divorț de a doua soție

Fostul fundas stânga brazilian Roberto Carlos, 51 de ani, are 11 copii cu 7 femei diferite, iar astăzi locuiește în centrul sportiv al clublui Real Madrid, potrivit știrilor venite din Spania care mai arată că starul a început procedura de divorț de a doua soție.

Roberto Carlos locuiește în centrul sportiv al clubului Real Madrid de la Valdebebas. Potrivit informațiilor difuzate în Spania la emisiunea Fiesta, fostul fundaș stânga al Braziliei și al grupării Los Blancos ar fi rămas fără adăpost, după ce a început procedura de divorț de actuala soție.

Fostul fotbalist ar fi fost nevoit să-și găsească o locuință temporară, întrucât cele două case ale sale sunt ocupate de cea care urmează să-i devină fosta soție, Mariana Luccon (căsătorită în 2009) și de viitorii săi foști socri.

Din acest motiv, Carlos ar fi ales să fie găzduit de centrul sportiv, în așteptarea găsirii unei noi locuințe. Ar fi o alegere practică și nu ar fi vorba despre probleme personale sau economice, așa cum a ținut să precizeze Roberto Carlos, după ce au apărut primele zvonuri despre soluția temporară găsită ca locuință.

Roberto Carlos a divorțat

Fostul fundaș stânga nu a ascuns niciodată faptul că a avut o viață amoroasă complicată. Într-un interviu acordat pentru Gazzetta dello Sport în 2014, el a spus că a avut doar două soții, dar că a fost mai „greu să spun femeile cu care am avut copii, am opt sau șapte de la mame diferite, nu-mi amintesc bine”.

El a adăugat apoi că urmașii îi sunt împrăștiați în întreaga lume, nouă în Brazilia, unul în Mexic și unul născut în Ungaria, dar care locuiește în Alicante.

Are trei copii cu Alexandra Pinheiro, prima lui soție: Roberta, care l-a făcut bunic la 44 de ani, Giovanna și Roberto Junior. Are are doi copii cu avocata Barbara Thruler: Bernardo și Betina. Împreună cu unguroaica Alexa Fedra îl are pe Christopher, în timp ce cu Dona Robles o are pe Rebecca Carla. Ultimele două sunt Manuela și Marina născute din căsătoria, tocmai încheiată, cu kinetoterapeutul Mariana Lucon, căsătoria având loc în 2009.

Divorțul nu va fi simplu, având în vedere diversele proprietăți ale fostului fotbalist și bunuri estimate la 160 de milioane de dolari.