Rezultatul autopsiei jurnalistului Grant Wahl, decedat în timpul unui meci la Campionatul Mondial din Qatar

Jurnalistul Grant Wahl s-a stins din viață în timpul partidei dintre Olanda și Argentina, din sferturile Campionatului Mondial din Qatar. Acestuia i s-a făcut rău și a fost dus la spital, unde a murit.

Cu o zi înainte de deces, Wahl povestea că nu se simțea prea bine și că a fost diagnosticat cu bronșită.

„Corpul meu cred că mi-a zis: «Omule, nu dormi destul!». S-a revoltat. Am fost diagnosticat cu bronșită. Am fost de două ori la medicii din centrul media. Acum mă simt mai bine. Corpul meu a cedat. Au fost 3 săptămâni pline de stres, în care am muncit mult și am dormit puțin.

Am avut o răceală, care s-a transformat în ceva mai rău. Simțeam presiune în piept. Nu e COVID-19 pentru că mă testez des. Medicii mi-au spus că probabil am bronșită. Mi-au dat antibiotice și sirop pentru tuse. Acum mă simt mai bine”, spunea Grant Wahl joi, cu o zi înainte de deces.

Conform autopsiei, jurnalistul Grant Wahl a murit din cauza unui anevrism de aortă.

„Moartea lui nu a fost legată de COVID-19. Nu a avut nicio legătură cu faptul că a fost vaccinat. Grant a murit din cauza unui anevrism de aortă. Probabil a murit instant și nu a simțit nicio durere. Simt un fel de ușurare că am aflat acest lucru”, a spus soția lui Grand Wahl, potrivit GSP.