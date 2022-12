Un jurnalist american a murit în timp ce comenta meciul Argentina-Olanda. Fusese reținut în urmă cu două săptămâni

Jurnalistul american sportiv Grant Wahl (49 de ani) a murit chiar în timp ce transmitea sfertul de finală de la Campionatul Mondial dintre Argentina și Olanda de pe stadionul Lusail din Qatar.

Acesta se afla în zona rezervată presei și comenta meciul dintre Argentina-Olanda. Nu se cunoaște exact cauza morții jurnalistului, dar sunt semne că acesta a suferit un atac de cord. Jurnaliștii aflați în apropiere au îndepărtat scaunele și au cerut ajutor medical. O echipă de medici a sosit la fața locului și a început să efectueze manevrele de resuscitare cardio-respiratorie pentru următoarele 20 de minute.

Wahl a fost implicat în mai multe incidente la Campionatul Mondial și este posibil ca toate acestea să-l fi afectat. El a fost reținut de personalul de securitate de pe stadionul Ahmad bin Ali din Qatar pentru că a purtat un tricou cu curcubeu la primul meci al Statelor Unite din grupele Cupei Mondiale, împotriva Țării Galilor. El a declarat că a purtat tricoul în semn de solidaritate cu comunitatea LGBTQ+, deoarece homosexualitatea este ilegală în Qatar.

Conform The Guardian, Wahl a mers la o clinică medicală din Qatar, după ce nu s-a simțit bine. „Corpul meu a cedat în cele din urmă în fața mea. Trei săptămâni de puțin somn, stres ridicat și multă muncă îți pot face asta. Ceea ce fusese o răceală în ultimele 10 zile s-a transformat în ceva mai grav în noaptea meciului dintre SUA și Olanda și am putut simți cum partea superioară a pieptului meu a căpătat un nou nivel de presiune și disconfort. Nu aveam Covid (fac teste în mod regulat aici), dar am fost astăzi la clinica medicală de la centrul media principal și mi-au spus că probabil am bronșită. Mi-au dat un tratament cu antibiotice și un sirop de tuse puternic și deja mă simt puțin mai bine după doar câteva ore. Dar totuși: «No bueno»“, a scris Wahl.

„Sunt în stare de șoc total"

Soția lui Wahl, Celine Gounder, medic epidemiolog de boli infecțioase care a făcut parte din grupul de lucru pentru coronavirus al lui Joe Biden, a confirmat moartea soțului ei într-o declarație pe Twitter: „Sunt atât de recunoscătoare pentru sprijinul familiei fotbalului și a atâtor prieteni care mi-au întins mâna în această seară. Sunt în stare de șoc total", a scris ea.

„Întreaga familie a fotbalului american are inima frântă“

Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA, Ned Price, a declarat, într-un tweet, că Statele Unite „colaborează cu înalți oficiali din Qatar pentru a se asigura că dorințele familiei sale sunt îndeplinite cât mai rapid posibil".

Federația americană de fotbal a transmis într-un comunicat . „Întreaga familie a fotbalului american are inima frântă la aflarea veștii că l-am pierdut pe Grant Wahl. În Statele Unite, pasiunea lui Grant pentru fotbal și angajamentul său a-l promova și dezvolta în peisajul nostru sportiv au jucat un rol major în a ajuta la creșterea interesului și respectului pentru frumosul nostru joc. La fel de important, credința lui Grant în puterea jocului de a promova drepturile omului a fost și va rămâne o sursă de inspirație pentru toți".