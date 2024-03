Bogdan Stelea - Florin Prunea, o rivalitate maximă pe gazon. Cum s-au înțeles cei doi în afara terenului

Puțină lume știe că doi dintre portarii de referință ai fotbalului românesc, Florin Prunea și Bogdan Stelea au în comun nu numai rivalitatea de la echipa națională, ci și o relație de prietenie. Cei doi au crescut împreună la Dinamo, deseori ”Arnold” luând masa în familia colegului său. Drumurile lor s-au despărțit la formația de club în 1991, când Stelea a plecat la Mallorca, în timp ce Prunea a rămas să apere buturile ”câinilor”. Au continuat la națională, unde cei doi s-au bătut - în plan sportiv - pentru locul de titular.

Ce a însemnat această prietenie, povestește Bogdan Stelea, în exclusivitate pentru Adevărul: ”Da, a fost o perioadă foarte frumoasă. Petreceam foarte mult timp împreună, mai ales în afara școlii. Noi stăteam și dimineața, și după-amiaza la antrenamente, nu ne mai dădeam duși. Chiar și în pauzele în care așteptam între antrenamente. Mie mi-a plăcut foarte mult să mă pregătesc. Și eram disperat să învăț lucruri”, spune cel poreclit Arnold.

”Ne cunoaștem de mici, a fost o rivalitate frumoasă. Am crescut amândoi la Dinamo de copii, el apăra, eu eram rezervă. Apoi, când am crescut la echipa mare, am început să apăr eu, iar el a fost rezervă.

Însă amiciția din afara terenului se stingea în momentul în care pășeau pe dreptunghiul verde: ”Competitivitate a fost tot timpul între noi. Cu el intram în concurență cel mai mult, pentru că eram și mult timp împreună, dar eu eram în competiție cu toți portarii la antrenamente. Trebuia să fiu tot timpul mai bun decât el sau ca ei. Dacă alt portar lua un gol, eu nu trebuia să iau. Eram înnebunit să câștig și nu suportam să pierd. Cred că am avut în mine această trăsătură tot timpul, nu a venit odată cu sportul. Și așa cred că am reușit și să fac performanță, și să joc la un asemenea nivel. Iar prietenia aceasta cu Florin a însemnat foarte mult”.

Alături de el în cele mai grele momente din fotbal

Bogdan Stelea a explicat pentru ”Adevărul” și ce simt portarii când colegul său de echipă are probleme: ”În momentul în care apăra el și i se întâmplau lucruri care nu erau în regulă, eram primul care știa prin ce trece. Sunt convins că și el trăia asta când mi se întâmplau mie. Ne durea la fel, pentru celălalt, când greșeam la un gol. Uman vorbind, nu doar profesional. Eram colegi și empatia a existat tot timpul și pe teren, și în afara lui”, a declarat ”Arnold”.

Stelea a mai dezvăluit cum a evoluat de-a lungul carierei și cum a reușit să-și stăpânească euforia din tinerețe: ”Odată cu trecerea timpului și cu experiența căpătată, mi-am schimbat destul de mult felul de a apăra. Tânăr fiind, eram mult mai nerăbdător, riscam mult mai mult, mă bazam foarte tare pe calitatea fizică pe care o aveam. Greșeam mai mult... Pe parcurs am realizat că, încercând să fac lucruri deosebite, pun în pericol angrenajul echipei. Am învățat să fiu mult mai echilibrat, să am mai multă răbdare, să aștept mai mult și asta mi-a arătat că aceasta era maniera în care trebuia să mă comport”.

Au făcut rocada la World Cup 1994

Florin Prunea a strâns 40 de selecții pentru prima reprezentativă a României alături de care a jucat la două Campionate Mondiale (1994 și 1998) și două Campionate Europene (1996 și 2000). Bogdan Stelea apărat în 91 de meciuri la națională, având un turneu final în plus față de rivalul și prietenul său: Coppa del Mondo 1990.

La World Cup 1994, ”Arnold” vedea din postura de portar al Rapidului și a fost titular contra Coumbiei (3-1), însă după înfrângerea cu Elveția (1-4) a fost înlocuit. Dinamovistul Prunea nu a primit gol în ultima partidă din grupe, cea cu Statele Unite (1-0), apoi a jucat în victoria în fața Argentinei (3-2). În meciul din sferturi, cu Suedia, Florin Prunea a gafat în prelungiri, dându-i șansa atacantului Kennet Andersson să egaleze la 2. Meciul s-a decis la loviturile de departajare, România fiind învinsă cu 5-4.