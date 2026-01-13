Real Madrid l-a instalat pe Alvaro Arbeloa, dar visează la un antrenor cu firmă

Real Madrid, cea mai titrată echipă de fotbal a lumii (cu 15 Ligi ale Campionilor în palmares), l-a instalat astăzi pe antrenorul Alvaro Arbeloa (42 de ani), după plecarea lui Xabi Alonso (44 ani). Președintele Florentino Perez (78 de ani) visează însă la germanul Jurgen Klopp (58 de ani), ultima oară la Liverpool și care acum lucrează pentru concernul Red Bull.

Florentino Perez speră că istoria se va repeta și că Alvaro Arbeloa va călca pe urmele lui Zinedine Zidane. Când au preluat conducerea echipei Real Madrid, cei doi aveau două lucruri în comun ca antrenori: zero experiență la nivel înalt și o tranziție de la Castilla la prima echipă.

Zizou l-a înlocuit pe Rafa Benitez în ianuarie 2019 și a câștigat trei trofee în Liga Campionilor în doi ani și jumătate. Alvaro l-a înlocuit pe cel mai bun prieten al său, Xabi, șapte ani mai târziu.

Mâine, Arbeloa își face debutul în Cupă, la Albacete, echipa din orașul natal al lui Iniesta, care joacă în Segunda Division. Sâmbătă are meci cu Levante, în La Liga, iar marți, cu AS Monaco, în Liga Campionilor.