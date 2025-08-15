Reacția fotbalistului a cărei soție a fost bătută cu cruzime într-un supermarket din Craiova: „Îi este frică să iasă din casă”

Pe data de 10 august, Luminița Barbu (26 de ani), soția lui Alexandru Raicea, mijlocaș la FCU Craiova, a fost agresată fizic de către doi indivizi de etnie romă, în cadrul unui supermarket din Craiova.

Tânăra se afla la casa de marcat a unui magazin Profi, așteptând să își achite produsele când, de nicăieri, bărbatul, împreună cu fiul său, au început să o lovească și să-i adreseze injurii.

Cei doi indivizi ar fi fost deranjați de faptul că au fost nevoiți să aștepte la coadă și ar fi solicitat deschiderea unei alte case de marcat.

„Nu știu cât timp am fost inconștientă!”

Luminița a fost agresată fizic atât în magazin, cât și în afara acestuia. La scurt timp după ce a părăsit supermarketul pentru a suna la 112, fiul agresorului a urmat-o afară și a continuat să o lovească cu pumnii, până și-a pierdut cunoștința.

„Vorbind cu operatorul de la 112 la telefon, fiul lui a început din nou să mă înjure, s-a întors și el, a început să mă lovească din nou și la momentul respectiv eu mi-am pierdut cunoștința. Martorii mi-au spus după că am fost lovită și după ce am leșinat și m-am trezit după un anumit timp, dar n-aș ști să spun cu certitudine cât timp!”, a declarat Luminița, potrivit editie.ro.

La scurt timp, cei doi indivizi au fugit, iar Luminița Barbu a fost transportată la spital, de urgență. INML Dolj nu i-a recomandat nici măcar o zi de îngrijiri medicale, deși tânăra încasase mai multe lovituri la cap și timpan. Victima a cerut o reexaminare și a depus plângere la Poliție.

Alex Raicea: „Nu-și mai simțea mâinile și picioarele”

Alexandru Raicea (28 de ani) a oferit detalii cu privire la starea de sănătate a soției sale, în prezent. „Ne-am speriat foarte tare amândoi. Ne-am mai liniștit între timp. Acum se simte mai bine, din punct de vedere fizic. Psihic e mai complicat, îi e cam frică să iasă din casă. Nici mie nu îmi vine să o mai las singură. Au fost niște zile groaznice.

Am stat până la 5 dimineața la spital, i-au făcut tot felul de investigații pentru că a fost lovită la cap. Și, în plus, și-a pierdut și cunoștința.

Când am ajuns acolo, erau în jur de 50 de persoane strânse. Ea îmi zicea că nu-și simte mâinile și picioarele. Ne-am speriat cu toții. A fost un șoc, cred a avut și un atac de panică. Probabil și de asta a leșinat. Nu se gândea că poate păți așa ceva, mai ales că nu l-a provocat și nu i-a zis nimic ca să-l supere.

Am mers la Poliție, am dat declarații. Au imaginile de pe camere, au martori și știu și cine sunt agresorii. Rămâne ca Poliția să-și facă treabă și să-i prindă. Cei doi au fugit imediat după ce au lovit-o. Dacă era altcineva, nu femeie, probabil că nu ar fi fost violenți. Dar au zis să arate că sunt șmecheri cu o femeie.

Important e că nu a fost nimic mai grav, că își revine și cei doi să fie prinși!”, a spus Alexandru Raicea, pentru gsp.ro.

Cine sunt cei doi agresori

Bărbatul care a dat startul scandalului este Vasile Miclescu, cunoscut în orașul Craiova sub porecla „Astronom”, și fiul acestuia. Poliția a fost anunțată și s-a deschis un dosar penal pentru lovire și alte violențe.