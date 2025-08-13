Răzvan Lucescu, gânduri despre retragere. Nu va călca pe urmele tatălui: „Dacă decid să renunț azi, renunț!”

În luna iulie a acestui an, selecționerul echipei naționale a României, Mircea Lucescu, a împlinit vârsta de 80 de ani. Tehnicianul este perceput ca fiind un model de disciplină și seriozitate în fotbalul românesc, astfel că „Il Luce” nu are de gând să renunțe curând la banca tehnică, mai ales că s-a înhămat la drum, alături de tricolori, spre Campionatul Mondial din 2026.

Fiul său, Răzvan Lucescu, este de asemenea un tehnician apreciat, atât la nivel național, cât și internațional. La vârsta de 56 de ani, antrenorul a recunoscut că nu plănuiește să urmeze modelul tatălui său și să activeze în acest domeniu „la nesfârșit”.

Tehnicianul a reușit să își treacă în palmares două titluri de campion cu PAOK Salonic, a cucerit Liga Campionilor Asiei și campionatul saudit cu Al Hilal. Deși și-a setat și alte obiective de îndeplinit în viitorul apropiat, Răzvan Lucescu s-a declarat extrem de mulțumit de performanțele pe care le-a înregistrat, până acum, pe plan profesional.

„Nu mi-am propus să mă compar cu el sau… Eu sunt altfel făcut. Astăzi, dacă decid să renunț, decid! Dacă îmi place să merg în continuare, un an, doi, trei, da! Dar nu mi-am făcut un calcul pentru o perioadă mai lungă. Personal, ceea ce mi-am propus eu de la fotbal, am obținut. Și cu asta pot spune că sunt foarte mulțumit!”, a admis Răzvan Lucescu, conform prosport.ro.

„Este unic pentru România!”

Răzvan Lucescu și-a încheiat scurtul discurs cu o serie de complimente la adresa celui mai titrat antrenor din istoria României.

„Viața lui este o adevărată legendă, e o poveste frumoasă. Viața lui fotbalistică e ceva spectaculos, ținând cont că este român, că este născut în România și că s-a format în România, deci handicapul a fost destul de mare. Și totuși a reușit să ajungă și să-și formeze un astfel de nume. Este un antrenor unic pentru România!”, a mai menționat Lucescu Jr.