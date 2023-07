„Războinica“ Svitolina câștigă inimi la Wimbledon: Declarație superbă după atingerea semifinalelor

Jucătoarea ucraineană de tenis, Elina Svitolina, a afirmat că războiul din țara ei, după invazia Rusiei, a făcut-o mai puternică.

"Războiul m-a făcut mai puternică, inclusiv mental. Eu nu mai consider momentele dificile drept dezastre. Sunt lucruri mult mai grele în viaţă. În plus, sunt mult mai calmă. Şi cum tocmai am reluat competiţia (după ce a născut în octombrie), presiunea nu mai este la fel", a spus ea.

"Evident, vreau să câştig. Am această motivaţie de a reveni la cel mai înalt nivel. Dar eu cred că având un copil şi cu războiul, eu am devenit altă persoană. Văd lucrurile un pic diferit", a adăugat ea.

"Mi-am spus că am mai puţini ani înainte decât au trecut deja, deci trebuie să fac totul. Nu mai am timp de pierdut. Mă antrenez pentru aceste mari momente", a conchis Svitolina.

Elina Svitolina s-a calificat în semifinalele turneului de Mare Şlem de la Wimbledon după ce a trecut marţi, în sferturile de finală, de poloneza Iga Swiatek, liderul mondial şi principala favorită, în trei seturi, 7-5, 6-7 (5/7), 6-2.

Elina Svitolina, la un moment dat numărul 3 mondial, este acum pe locul 76 în ierarhia internaţională. Ucraineanca a mai ajuns o singură dată în semifinale la Wimbledon, în 2019, când a fost eliminată de viitoarea campioană, românca Simona Halep. Ea mai are în palmares o semifinală de Mare Şlem, la US Open, tot în 2019.