Probleme mari cu banii la CFR Cluj. Vicecampioana riscă depunctarea, dacă nu achită o sumă mare

CFR Cluj este un club amenințat cu depunctarea. Gruparea din Gruia se confruntă cu probleme uriașe din cauza datoriilor, unele care au ajuns și în atenția UEFA în lunile trecute, altele survenite ulterior. Mai mulți jucători și angajați nu au fost plătiți, iar CFR Cluj se află la un pas de a primi o sancțiune drastică.

Profit în 2024 după ani de pierderi

Ioan Varga trebuie să plătească aproximativ 1,5 milioane de euro până pe 15 noiembrie, pentru ca CFR Cluj să nu fie depunctată Comisia de Disciplină din cadrul FRF este pe cale s-o depuncteze pe CFR, dacă Ioan Varga nu plătește urgent măcar o parte din datorii.

Patronul formației ardelene are termen până pe 15 noiembrie să achite aproximativ 1,5 milioane de euro pentru a evita ca echipei sale să-i fie luate două puncte.

În bilanțul fiscal pe 2024, CFR a fost pentru prima dată pe profit, după 4 ani de pierderi colosale.

Varga se scufundă: executat silit cu o proprietate

Problemele financiare ale lui Ioan Varga sunt mari. Patronul clubului CFR Cluj este executat silit în baza unui împrumut contractat în 2019, pentru care a garantat cu un complex format dintr-o vilă și hotelul Granata, unitate de cazare de 4 stele din Cluj-Napoca.

În urmă cu aproximativ 6 ani, pe 18 noiembrie 2019, Ioan Varga și NEVA Construct Invest SRL, companie legată de patronul CFR-ului, au accesat un împrumut de consumație cu ipotecă imobiliară. Practic, un credit garantat cu un bun imobil, scrie gsp.ro.

Pe 28 octombrie 2025, un executor judecătoresc din Cluj-Napoca a decis executarea silită a debitorilor și a afișat publicația de vânzare a imobilului cu care au garantat Varga și compania menționată. Data licitației este 26 noiembrie 2025.