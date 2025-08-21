Primul fotbalist care a recunoscut că este homosexual se retrage din fotbal la 29 de ani. Va pregăti o echipă de juniori

Jakub Jankto, fost coleg la Cagliari cu românul Răzvan Marin, a anunțat că se retrage din activitate la doar 29 de ani. Fostul mijlocaș a anunțat pe rețelele de socializare, în 2023, că este gay.

Jakub Jankto, de la Sparta Praga, se retrage din fotbal. Mijlocașul ceh și-a anunțat decizia pe Instagram: „Am primit multe mesaje în care mă întrebau dacă îmi voi continua cariera de fotbalist. Din păcate, răspunsul este nu. Motivul este simplu: am suferit o accidentare foarte gravă (o ruptură completă a ligamentului la gleznă). Am încercat să o depășesc, pentru a face față sezonului”.

Decizia sa a fost determinată de nevoia de a fi mai aproape de fiul său, David, acum în vârstă de aproape șase ani, născut din relația sa cu modelul Marketa Ottomanska: „Cheia este fiul meu. Vreau să petrec mai mult timp cu el, motiv pentru care am decis să mă mut la Praga. Mulțumesc tuturor celor care m-au susținut”.

Jankto și-a dezvăluit orietarea sexuală pe 13 februarie 2023, devenind primul jucător dintr-o echipă națională masculină de seniori care și-a anunțat homosexualitatea. A făcut-o printr-un mesaj video.

După perioada petrecută la Udinese, el s-a întors în Italia în vara anului 2023, sub conducerea lui Claudio Ranieri, antrenorul care îl antrenase anterior la Sampdoria. Jankto va deveni antrenorul echipei Under-17 a celor de la Dukla Praga.