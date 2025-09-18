search
Joi, 18 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Pe 20 septembrie, o nouă ediție a competiției Triathlon Pantelimon. Află numele străzilor care vor fi închise

0
0
Publicat:

După ediția inaugurală de anul trecut, Triathlon Pantelimon revine cu o nouă ediție, care propune de data asta pe lângă cursa de triatlon supersprint, și una de triatlon olimpic și o cursă pentru copii. În ziua concursului, pe 20 septembrie, circulația va fi restricționată pe mai multe străzi din București și Pantelimon.

Copiii vor fi puși la concurs
Copiii vor fi puși la concurs

Triathlon Pantelimon, concurs organizat de Unstoppable Sport Club, va reuni la start sute de participanți care se vor întrece în cele trei probe clasice ale triatlonului: înot, ciclism și alergare.

Traseele au fost special concepute pentru a pune în valoare zona pitorească a lacului Pantelimon, oferind în același timp o provocare sportivă pe măsura tuturor nivelurilor de pregătire.

Probe de concurs:

Triatlon Supersprint: 400m înot, 10km ciclism, 2.5km alergare (individual)

Triatlon Olimpic: 1.5km înot, 40km ciclism, 10km alergare (individual și ștafetă)

TriKids: O secțiune specială pentru copii, cu distanțe adaptate fiecărei categorii de vârstă, pentru a le oferi celor mici o primă experiență sigură și distractivă în lumea triatlonului.

Restricționarea traficului auto

Pentru buna desfășurare a probelor de ciclism și alergare și pentru a garanta siguranța tuturor participanților, traficul auto va fi restricționat în ziua de sâmbătă, 20 septembrie 2025, între orele 06.30 - 16.00.

Proba de ciclism se va desfășura pe un traseu rutier închis circulației vehiculelor, pe raza administrativ-teritorială a Municipiului București și a orașului Pantelimon, jud. Ilfov, după cum urmează:

• Șos. Gării Cățelu (mun. București) - sectorul cuprins între Str. Intr. Vișeul de Sus și Șos. Pantelimon;

• Șos. Pantelimon (mun. București) - sectorul cuprins între Șos. Gării Cățelu și B-dul Biruinței (DN3, oraș Pantelimon);

• B-dul Biruinței (DN3, oraș Pantelimon, jud. Ilfov) - sectorul cuprins între limita administrativ-teritorială cu mun. București și intersecția în sens giratoriu cu DJ301 și Str. Mioriței.

Competiția care va avea loc pr 20 septembrie 2025 își propune să promoveze un stil de viață activ și să aducă împreună comunitatea pasionaților de sporturi de anduranță, de la cei mai mici la cei mai experimentați. „Suntem încântați să aducem din nou energia triatlonului la Pantelimon. Obiectivul nostru este să creăm o experiență memorabilă pentru fiecare participant, de la copilul care descoperă acest sport, până la atletul de performanță. Triathlon Pantelimon este mai mult decât o cursă; este o sărbătoare a perseverenței, a comunității și a bucuriei de a face mișcare”, a declarat Laurențiu Vlădan, președinte Unstoppable Sport Club.

Partenerii competiției

Triathlon Pantelimon este o competiție organizată cu sprijinul Primăriei Pantelimon, Primăriei Sectorului 3 București și al Federației Române de Triatlon (FRTRI). Ediția 2025 are ca sponsor principal compania EMIA, căruia i s-au alăturat în calitate de sponsori SportGuru, HighEnergy și Sailfish. Partenerii evenimentului sunt SIS - Science in Sport, eisberg, spotmedia.ro, Tuborg, MedySportline, RoadGrandTour, profructta, TeamRun Club & Events, TIS farmaceutic, SYR - share your run și Allianz-Țiriac Asigurări.

Despre Unstoppable Sport Club

Înființat în anul 2019, Unstoppable Sport Club este o comunitate vibrantă dedicată promovării unui stil de viață activ și sănătos prin sportul de anduranță. Misiunea sa este de a inspira mișcarea, de a oferi un cadru de antrenament structurat și de a construi o comunitate solidă. Clubul organizează antrenamente regulate, participă la competiții naționale și internaționale și inițiază evenimente menite să promoveze sportul și camaraderia.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
Emmanuel și Brigitte Macron vor prezenta „dovezi științifice” că soția președintelui Franței este femeie
digi24.ro
image
Dineu regal fastuos la Castelul Windsor, în onoarea președintelui SUA. Ținuta purtată de Melania Trump. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
BANC | „Ăștia sunt toți banii pe care îi am”
gandul.ro
image
Tăriceanu: Majorarea TVA-ului va frâna economia și poate anula efectele pozitive ale colectării
mediafax.ro
image
Soacra lui Nicușor Dan iese la pensie. Austeritatea lovește și în familia președintelui: câți bani pierde după măsurile lui Ilie Bolojan
fanatik.ro
image
Reporterii Libertatea au mers în tabăra deținută de Federația Rusă pe litoralul bulgăresc. Ce au descoperit dincolo de gardul pe care scrie „Obiectivul nu este operațional!”
libertatea.ro
image
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan Marsalek ar lucra pentru FSB și a fost în Ucraina
digi24.ro
image
„V-ați stabilit în Austria?”. În dialogul cu GSP, legendarul Octavian Bellu a dezvăluit cu ce ocupă în acest moment
gsp.ro
image
Au bătut palma și Leo Messi semnează! Lovitură de proporții în fotbalul mondial
digisport.ro
image
SURSE Guvernul pregătește o decizie cu mare impact pentru toți salariații din România
stiripesurse.ro
image
Scandal uriaș cu vedete. O influenceriță celebră își acuză fostul iubit, cântăreț, că a publicat o filmare intimă cu ei doi
antena3.ro
image
Povestea ţinutelor purtate de Kate şi Melania la banchetul regal. Cele două au atras toate privirile
observatornews.ro
image
Gafă grosolană a lui Donald Trump la întâlnirea cu Prințul William și Kate Middleton. Ce i-a făcut Melaniei, în fața tuturor
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
prosport.ro
image
Unde văd cât am de plată la impozit pe casă. Termene limită și beneficii
playtech.ro
image
Cele patru zodii care dau de noroc și bani în perioada următoare. Astrele pregătesc pentru ele transformări majore
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
ADIO, FCSB! "Telenovela" Tavi Popescu s-a încheiat
digisport.ro
image
VIDEO Ilie Bolojan: Autostrada Moldovei 'a zburat'. Plătim dobânzi de 11 miliarde de dolari
stiripesurse.ro
image
Cine este tânăra rănită în accidentul în care a fost implicat și Toto Dumitrescu! Ilinca este o sportivă renumită
kanald.ro
image
VIDEO din Grecia: localnici par să împingă o barcă cu refugiați înapoi în larg și...
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Jador și-a botezat băiețelul! Cine au fost nașii! Manelistul și soția lui și-au dorit enorm ca ei să fie cei care le creștinează băiețelul! Avraam este ADORABIL! GALERIE FOTO!
romaniatv.net
image
Finanțare pentru români! Se pot obține 2 milioane de euro
mediaflux.ro
image
„V-ați stabilit în Austria?”. În dialogul cu GSP, legendarul Octavian Bellu a dezvăluit cu ce ocupă în acest moment
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Descinderi DIICOT la Motru: tânăr de 30 de ani, prins cu saci de cannabis și plantație în serele părinților din Samarinești
actualitate.net
image
Kate Middleton și Melania Trump, lecție de eleganță. Cine a strălucit mai mult la întâlnirea din Marea Britanie
click.ro
image
Filmul surprinzător care a ajuns pe locul 1 în topul Netflix, în luna septembrie. A fost filmat în România și are actori celebri de la Hollywood
click.ro
image
Cu cât s-au scumpit vacanțele românilor de sărbători? Cât a ajuns să coste un Revelion pe Valea Prahovei? Andreea Sandu: „Turismul românesc, sub așteptări”
click.ro
Prințul William și Prințesa Kate la dineul de stat pentru soții Trump FOTO Casa Regală britanică jpg
Viitorul arată strălucitor! Prințul William și Prințesa Kate, imaginea sublimă a regalității la dineul de stat pentru soții Trump
okmagazine.ro
Robbie Margot foto Profimedia jpg
„Renunță la stilist!” Robbie Margot, atacată de fani după ce s-a prezentat pe covorul roșu aproape goală!
clickpentrufemei.ro
Vila lui Barbu Stirbey alături de edificiile regale din Mamaia, imagine pe o carte poștală în colecția Andrei Ștomff (© cIMeC)
Istoria vilei cu turn în formă de minaret din Mamaia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce asemănare există între Florin Piersic și regretatul actor Robert Redford. Dezvăluirea facută de Dan Negru: „Eu îi datorez lui Piersic depărtarea mea de...”
image
Kate Middleton și Melania Trump, lecție de eleganță. Cine a strălucit mai mult la întâlnirea din Marea Britanie

OK! Magazine

image
Kate și William, gesturi adorabile de tandrețe, la dineul în cinstea lui Trump. Fac dovada că așa au trecut peste multe greutăți

Click! Pentru femei

image
„Renunță la stilist!” Robbie Margot, atacată de fani după ce s-a prezentat pe covorul roșu aproape goală!

Click! Sănătate

image
Care este greutatea ideală în funcţie de înălţime