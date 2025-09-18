Pe 20 septembrie, o nouă ediție a competiției Triathlon Pantelimon. Află numele străzilor care vor fi închise

După ediția inaugurală de anul trecut, Triathlon Pantelimon revine cu o nouă ediție, care propune de data asta pe lângă cursa de triatlon supersprint, și una de triatlon olimpic și o cursă pentru copii. În ziua concursului, pe 20 septembrie, circulația va fi restricționată pe mai multe străzi din București și Pantelimon.

Triathlon Pantelimon, concurs organizat de Unstoppable Sport Club, va reuni la start sute de participanți care se vor întrece în cele trei probe clasice ale triatlonului: înot, ciclism și alergare.

Traseele au fost special concepute pentru a pune în valoare zona pitorească a lacului Pantelimon, oferind în același timp o provocare sportivă pe măsura tuturor nivelurilor de pregătire.

Probe de concurs:

Triatlon Supersprint: 400m înot, 10km ciclism, 2.5km alergare (individual)

Triatlon Olimpic: 1.5km înot, 40km ciclism, 10km alergare (individual și ștafetă)

TriKids: O secțiune specială pentru copii, cu distanțe adaptate fiecărei categorii de vârstă, pentru a le oferi celor mici o primă experiență sigură și distractivă în lumea triatlonului.

Restricționarea traficului auto

Pentru buna desfășurare a probelor de ciclism și alergare și pentru a garanta siguranța tuturor participanților, traficul auto va fi restricționat în ziua de sâmbătă, 20 septembrie 2025, între orele 06.30 - 16.00.

Proba de ciclism se va desfășura pe un traseu rutier închis circulației vehiculelor, pe raza administrativ-teritorială a Municipiului București și a orașului Pantelimon, jud. Ilfov, după cum urmează:

• Șos. Gării Cățelu (mun. București) - sectorul cuprins între Str. Intr. Vișeul de Sus și Șos. Pantelimon;

• Șos. Pantelimon (mun. București) - sectorul cuprins între Șos. Gării Cățelu și B-dul Biruinței (DN3, oraș Pantelimon);

• B-dul Biruinței (DN3, oraș Pantelimon, jud. Ilfov) - sectorul cuprins între limita administrativ-teritorială cu mun. București și intersecția în sens giratoriu cu DJ301 și Str. Mioriței.

Competiția care va avea loc pr 20 septembrie 2025 își propune să promoveze un stil de viață activ și să aducă împreună comunitatea pasionaților de sporturi de anduranță, de la cei mai mici la cei mai experimentați. „Suntem încântați să aducem din nou energia triatlonului la Pantelimon. Obiectivul nostru este să creăm o experiență memorabilă pentru fiecare participant, de la copilul care descoperă acest sport, până la atletul de performanță. Triathlon Pantelimon este mai mult decât o cursă; este o sărbătoare a perseverenței, a comunității și a bucuriei de a face mișcare”, a declarat Laurențiu Vlădan, președinte Unstoppable Sport Club.

Partenerii competiției

Triathlon Pantelimon este o competiție organizată cu sprijinul Primăriei Pantelimon, Primăriei Sectorului 3 București și al Federației Române de Triatlon (FRTRI). Ediția 2025 are ca sponsor principal compania EMIA, căruia i s-au alăturat în calitate de sponsori SportGuru, HighEnergy și Sailfish. Partenerii evenimentului sunt SIS - Science in Sport, eisberg, spotmedia.ro, Tuborg, MedySportline, RoadGrandTour, profructta, TeamRun Club & Events, TIS farmaceutic, SYR - share your run și Allianz-Țiriac Asigurări.

Despre Unstoppable Sport Club

Înființat în anul 2019, Unstoppable Sport Club este o comunitate vibrantă dedicată promovării unui stil de viață activ și sănătos prin sportul de anduranță. Misiunea sa este de a inspira mișcarea, de a oferi un cadru de antrenament structurat și de a construi o comunitate solidă. Clubul organizează antrenamente regulate, participă la competiții naționale și internaționale și inițiază evenimente menite să promoveze sportul și camaraderia.