Patru antrenori în trei luni, iar echipa e ultima în clasament. Noul tehnician a fost anunțat

Chippa United trăiește un început de sezon extrem de dificil în campionatul sud-african. Cu doar 6 puncte după 10 etape, echipa din Port Elizabeth este ultima în clasament și schimbă antrenorii aproape săptămânal.

După ce belgianul Luc Eymael a fost demis la începutul lunii octombrie, fiind al patrulea tehnician schimbat în doar trei luni, conducerea clubului l-a numit pe sud-africanul Vusumuzi Vilakazi în funcția de antrenor principal. Vilakazi revine astfel la club după ce în 2023 a fost director tehnic pentru câteva luni.

Luc Eymael, cu experiență pe continentul african, a reușit o singură victorie în 7 meciuri și a fost mai longeviv decât predecesorii săi, care au fost concediați după unul sau două jocuri. În prezent, Chippa United se află la un singur punct de primul loc de deasupra liniei retrogradării, însă orice pas greșit poate adânci și mai mult criza clubului.

”Clubul de Fotbal Chippa United confirmă că a ajuns la o înțelegere mutuală pentru a încheia colaborarea cu antrenorul principal Luc Eymael. Clubul îi mulțumește sincer lui Eymael pentru contribuția și profesionalismul de care a dat dovadă pe durata mandatului său și îi dorește mult succes în proiectele viitoare.

De asemenea, clubul are plăcerea să anunțe numirea lui Kanu Vilakazi în funcția de antrenor principal al echipei. Antrenorul Vilakazi revine cu o înțelegere clară a culturii, valorilor și ambițiilor clubului. Experiența și angajamentul său față de filozofia noastră îl recomandă să conducă echipa în următoarea etapă a campaniei din Betway Premiership League.

Profităm de această ocazie pentru a le mulțumi suporterilor noștri fideli pentru încrederea și susținerea lor continuă în aceste momente dificile. Promitem că ne vom reveni și vom redeveni o echipă puternică și competitivă a „Chilli Boys””, este comunicatul postat de oficialii clubului Chippa United, pe rețelele sociale.

Fondată în 2010 de omul de afaceri Siviwe Mpengesi, echipa continuă să lupte pentru supraviețuire, dar instabilitatea pe banca tehnică pare să fie principalul obstacol în drumul spre salvare.