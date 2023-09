Porumboiu s-a întâlnit cu Serena Williams. „Zici că a trecut trenul pe lângă tine. Trebuia să participe la masculin”

Adrian Porumboiu, fostul mare arbitru internațional, a povestit că a fost șocat când s-a întâlnit cu Serena Williams și a făcut o paralelă între musculatura Simonei Halep și cea a campioanei americane.

Reacția lui Adrian Porumboiu vine după ce Pompiliu Popescu, fostul doctor al echipei națională de fotbal, a atras atenția în cursul acestei săptămâni asupra faptului că Simona Halep are mușchii prea dezvoltați și că acest lucru s-ar obține prin recurgerea la stimulente interzise.

Acum, fostul arbitru a povestit că s-a întâlnit cu Serena Williams la un restaurant și a rămas uimit când a văzut cum arată fosta mare jucătoare de tenis. Adrian Porumboiu susține că în urmă cu doi ani s-a întâlnit cu sportiva americană la un restaurant de lux și a stat la doar câțiva centimetri de ea. Afaceristul care a fost implicat la FC Vaslui a dezvăluit că a rămas cu impresia că Serena ar fi trebuit să joace în circuitul masculin, nu feminin.

„Am văzut reacția lui Pompiliu Popescu. În urmă cu doi ani am stat la câțiva centimetri de Serena William. Păi, Simona Halep are picioare feminine. Serena nu are mușchi, e gladiator. Arată ca un tanc. Dacă trece pe lângă tine zici că a trecut trenul. Aia (n.r. Serena Williams) care a folosit de atâtea ori…. Ea a fost exceptată. Ea trebuia să participe la masculin, nu la feminin”, a spus Adrian Porumboiu pentru ProSport.

Simona Halep și Serena Williams se află într-un război deschis, după ce sportiva noastră i-a ”suflat” antrenorul fostului lider în clasamentul WTA, pe Patrick Mouratoglou, dar și după ce a învins-o într-o finală la Wimbledon. Americanca și soțul ei au scris câteva mesaje ironice la adresa româncei după ce aceasta a fost suspendată 4 ani după ce a fost depistată dopată.