Gică Popescu suferă al doilea atac devastator din partea unui om de fotbal: „Este un nesimțit”

Fostul mare arbitru Adrian Porumboiu l-a luat la țintă pe Gică Popescu, omul care s-a implicat cel mai mult în organizarea meciului de retragere al Generației de Aur, eveniment ce a doborât recordul de asistență pe Arena Națională pe data de 25 mai.

Porumboiu a fost chemat inițial să oficieze partida contra Stelelor lumii, însă cei are au arbitrat au fost Ion Crăciunescu și Cristi Balaj. Fostul central este sigur că a fost îndepărtat din cauza lui ”Baciului”: „Gică Popescu este un nesimțit! Am fost sunat de Crăciunescu să vin, înțelegerea fiind să arbitrăm fiecare câte o repriză. Am acceptat, însă apoi nu știu exact ce s-a întâmplat, nu am mai fost contactat. Ca fotbalist, Gică Popescu a fost uriaș, însă ca om, este un nesimțit! Eu am fost domn cu el, l-am și ajutat în 2012.

Gică Popescu a dat vina pe Crăciunescu

După partida de pe Arena Națională, am vorbit cu Gică Popescu prin mesaje, iar el mi-a spus că nu și-a mai dorit Crăciunescu să fiu acolo. Cea mai grea povară este recunoștința. Când jucau fotbaliștii din Generație de Aur, Cristi Balaj era UTC-ist, de abia își începea cariera în arbitraj”, a spus Adrian Porumboiu, potrivit sportpesurse.

Este al doilea atac la adresa lui Gică Popescu, tot a urmare a organizării meciului de retragere al Generației de Aur. Primul care a sărit la gâtul fostului mare internațional a fost Ionel Ganea, care l-a numit „o mare dezamăgire ca om”, și că „îl interesează doar lovelele, dacă ies, ești prietenul lui cel mai bun, e fiert pe «cașcaval»!”.

Fostul mare internațional nu a răspuns acuzațiilor lui Adrian Porumboiu, așa cum a făcut-o și după atacul declanșat de Ionel Ganea. Și Dănuț Lupu s-a declarat mâhnit de faptul că nu a fost invitat la meciul de adio al Generației de Aur, dar nu a indicat vreun nume pe care l-a considerat responsabil pentru faptul că nu s-a aflat pe listă.