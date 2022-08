Nadal, șansă istorică la US Open: Rafa profită la maxim de necazurile lui Djokovici

US Open (29 august ÔÇô 11 septembrie) va fi ultimul Grand Slam al unui sezon negru pentru sportul alb! Pentru c─â stagiunea a fost ÔÇ×p─âtat─âÔÇť de ni╚Öte episoade care n-ar fi trebuit s─â aib─â leg─âtur─â cu tenisul.

A fost, mai ├«nt├ói, acel fiasco de la Australian Open, cu Djokovici, chemat ini╚Ťial de organizatori la Melbourne, pentru ca apoi s─â fie expulzat de guvernul federal, la cap─âtul unui scandal uria╚Ö. A urmat excluderea sportivilor din Rusia ╚Öi Belarus de la Wimbledon, decizie care a devalorizat turneul, l─âs├óndu-l f─âr─â puncte. Iar acum, ├«ntr-un moment ├«n care inclusiv medicii cer, r─âspicat, renun╚Ťarea la obligativitatea vaccin─ârii, US Open urmeaz─â s─â se joace f─âr─â finalistul de anul trecut, Novak Djokovici (Serbia, 6 ATP). Adic─â, un individ perfect s─ân─âtos, care e vinovat c─â a refuzat serurile disponibile ├«mpotriva COVID-19. Iar ca acest fiasco s─â fie complet, trebuie men╚Ťionat c─â, la acela╚Öi turneu de la care Nole e exclus, vor evolua sportivii americani nevaccina╚Ťi, afla╚Ťi ├«n aceea╚Öi situa╚Ťie cu s├órbul de 35 de ani!

├Än mijlocul acestui haos, situa╚Ťia lui Rafael Nadal (Spania, 36 de ani, 3 ATP) e de-a dreptul remarcabil─â. Pentru c─â ibericul a reu╚Öit s─â se ╚Ťin─â departe de scandaluri, pentru a-╚Öi vedea strict de joc. Practic, ├«n aceast─â stagiune, problemele medicale i-au dat mai mari b─âtai de cap lui Rafa dec├ót adversarii ├«nt├ólni╚Ťi pe teren. ╚śi, totu╚Öi, spaniolul a avut ni╚Öte rezultate fabuloase, cu patru trofee c├ó╚Ötigate deja, dintre care dou─â de Grand Slam:

*Melbourne Summer Set

*Australian Open

*Acapulco

*French Open

Practic, ├«ntr-un sezon ├«n care Djokovici a fost trecut pe ÔÇ×linie moart─âÔÇť de restric╚Ťiile pandemice, iar Federer de accident─âri, Nadal a profitat la maxim de situa╚Ťia rivalilor s─âi. ╚śi a r─âmas singur ├«n fa╚Ťa clasamentului alc─âtuit pe baza trofeelor de Grand Slam. Aceast─â performan╚Ť─â a ├«nt─ârit p─ârerea majorit─â╚Ťii c─â Rafa e cel mai bun juc─âtor al tuturor timpurilor. Vorbim despre un subiect dezb─âtut intens ├«n ultimul deceniu, de c├ónd tridentul Nadal ÔÇô Federer ÔÇô Djokovici fascineaz─â lumea sportului-alb.

Ar dep─â╚Öi recordul de╚Ťinut acum de Nole

La US Open, Rafa va juca, din nou, ├«n absen╚Ťa lui Djokovici ╚Öi Federer. Ceea ce ├«nseamn─â c─â, ├«n cazul c├ó╚Ötig─ârii turneului, va m─âri distan╚Ťa fa╚Ťa de cei doi, ├«n ierarhia trofeelor majore. Mai mult, un eventual succes al spaniolului ├«l va propulsa pe locul 1 mondial. Dac─â va men╚Ťine aceast─â pozi╚Ťie p├ón─â la finalul sezonului ÔÇô ceea ce e foarte probabil, av├ónd ├«n vedere c─â mai r─âm├ón pu╚Ťine turnee importante dup─â US Open ÔÇô Nadal va dep─â╚Öi un record de╚Ťinut acum de Djokovici. Concret, Nole e cel mai v├órstnic juc─âtor care a ├«ncheiat un an pe locul 1 ATP. La finalul sezonului 2021, Novak avea 34 de ani ╚Öi 7 luni, c├ónd a ap─ârut ultima ierarhie mondial─â. Dac─â Nadal va ├«ncheia 2022 ├«n postura de lider ATP, el va fi cel mai v├órstnic ocupant al locului 1 ├«n clasamentul finalului de sezon. Pentru c─â va avea 36 de ani ╚Öi 6 luni, ├«n ultima zi din acest an.

Pe viitor, Rafa poate dep─â╚Öi ╚Öi un record de╚Ťinut acum de Federer (41 de ani), ├«n ceea ce prive╚Öte ierarhia tenisului masculin. Roger e cel mai v├órstnic lider mondial, fiind pe locul 1, pe c├ónd avea 36 de ani ╚Öi 10 luni. Borna stabilit─â de el pare serios amenin╚Ťat─â acum de Nadal, ├«n condi╚Ťiile ├«n care acesta nu prea d─â semne de sl─âbiciune ╚Öi adun─â puncte pe band─â.

35

de victorii și 4 înfrângeri a înregistrat Rafael Nadal, în acest sezon. În total, el a cedat doar nouă partide, în ultimii doi ani.

14

ani au trecut de când Rafael Nadal a ajuns pentru prima dată pe locul 1 ATP. Se întâmpla la data de 18 august 2008.

Juc─âtorii cu cele mai multe trofee majore

1. Rafael Nadal ÔÇô 22

2. Novak Djokovici ÔÇô 21

3. Roger Federer ÔÇô 20

4. Pete Sampras ÔÇô 14

5. Roy Emerson ÔÇô 12

Cei mai longevivi lideri ATP din istorie

Nume Total săptămâni pe locul 1 Total săptămâni la rând pe locul 1

Novak Djokovici 373 122

Roger Federer 310 237

Pete Sampras 286 102

Ivan Lendl 270 157

Jimmy Connors 268 160

Rafael Nadal 209 56

John McEnroe 170 58

Bj├Ârn Borg 109 Mai pu╚Ťin de 50

Andre Agassi 101 52

Lleyton Hewitt 80 75