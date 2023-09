Pancu, certat de Tavi Popescu că nu l-a convocat la națională. Jucătorul, pus la punct de Becali: „La muncă, bă!”

Octavian Popescu a dat două pase decisive în derby-ul FCSB - Universitatea Craiova, scor 3-0, și se consideră îndreptățit să fie deja chemat la națională U21 a României. Numai că selecționerul Daniel Pancu a anunțat convocările pentru meciul cu Albania U21, iar printre acestea nu se regăsește numele mijlocașului roș-albaștrilor.

După meciul cu oltenii, Tavi Popescu s-a declarat șocat că nu a fost convocat. „Nu pot comenta alegerea domnului Pancu, știu că are ceva cu mine mai demult. Nu știu cu ce i-am greșit. A fost o surpriză pentru mine. Se poate orice în viitor. Mă așteptam să fiu convocat, am fost puțin șocat când am văzut lista. M-a deranjat. Mi-am spus că trebuie să îi demonstrez că meritam și eu să fiu acolo”, a declarat Tavi Popescu după meciul cu Universitatea Craiova.

Declarații iresponsabile: I-a dat peste nas selecționerului

Și Darius Olaru, beneficiarul paselor lui Popescu, crede că Tavi merita la naționala U21: „Mă bucur pentru el, a reușit două pase extraordinare pentru mine. Merita să fie convocat la naționala U21. Nu eram cu el când a apărut lista, dar l-am simțit puțin afectat. A dat peste nas cu partida asta”, a fost o altă declarație fără obraz a unui jucător al FCSB.

Cei doi au fost puși imediat la punct de patronul Gigi Becali. „Toată lumea are ceva cu Tavi Popescu. Și eu am ceva, și Pancu. De ce toată lumea îl lăuda în urmă cu doi ani? De ce era convocat la prima națională? Acum toată lumea are ceva cu el, nu? Haideți să nu-l descurajăm. Calitatea și talentul lui nu i le poate lua nimeni.

Nu are nimeni nimic cu el. N-a jucat, n-a demonstrat și n-a fost convocat. Du-te, bă, muncește, că dacă gândești așa nu o să ajungi fotbalist”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

Lotul convocat de Daniel Pancu pentru Albania U21 - România U21

PORTARI: Răzvan Sava (CFR Cluj), Alexandru Borbei (Lecce / Italia), Alexandru Roșca (CSC Șelimbăr);

FUNDAȘI: Alexandru Pantea (FCSB), Dan Sârbu (Farul Constanța), Cristian Ignat (Mioveni), Răzvan Pașcalău (Lecce / Italia), Umit Akdag (Göztepe / Turcia), Matei Ilie (Padova / Italia), Andrei Borza (FC Rapid 1923), Costin Amzăr (Dinamo);

MIJLOCAȘI: Marius Corbu (Akademia Puscas / Ungaria), Robert Filip (CFR Cluj), Constantin Grameni (Farul Constanța), Cătălin Vulturar (Lecce / Italia), Cătălin Cîrjan (FC Rapid 1923), Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova), Rareș Pop (UTA Arad), Rareș Ilie (Lausanne / Elveția), Alexi Pitu (Bordeaux / Franța);

ATACANȚI: Adrian Mazilu (Farul Constanța), Louis Munteanu (Farul Constanța), Rareș Burnete (Lecce / Italia).