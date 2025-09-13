Oficialii Rapid distrug arbitrajul și trag un semnal de alarmă la adresa Federației, după remiza cu U Cluj: „Este bătaie de joc”

Rapid a înregistrat o remiză, ieri seară, scor 0-0, pe terenul celor de la Universitatea Cluj, ratând șansa de a se propulsa în vârful clasamentului din competiția internă.

La finalul partidei, oficialii din Giulești au dat milităria jos din pod, nemulțumiți fiind de arbitraj. Victor Angelescu, acționarul minoritar al celor de la Rapid, l-a tras la răspundere pe arbitrul central care ar fi trebuit să le acorde alb-vișiniilor o lovitură de la 11 metri, în minutul 90, în urma unui henț clar.

Oficialul rapidiștilor a răbufnit în momentul în care formația sa a fost privată de un pealty „cât casa”, în contextul în care Andrei Artean ar fi atins balonul cu mâna, în momentul în care Tobias Christensen ar fi executat lovitura liberă.

„Nu se uită nimeni? Un penalty cât casa, cât casa!”

Victor Angelescu a fost furios, astfel că Rapid ar fi trebuit să beneficieze de un total de șapte penalty-uri de la începutul actualului sezon de Superliga și până în prezent.

„Deloc mulțumit. Cred că am avut ocaziile mult mai mari. Spun deloc pentru că m-am uitat pe toate imaginile și e un penalty cât casa, cât casa! E clar, clar, clar! E penalty oriunde pe pământul ăsta!

La lovitura liberă e henț clar! Clar! Avem toate reluările! Nu se uită nimeni? E bătaie de joc! E a doua oară când se întâmplă la Cluj. O să iasă Neluțu Sabău și iar o să ne spună cum a inventat el apa. E al șaptelea penalty pe care îl avem în nouă etape.

Trimit și un mesaj mai sus. Poate deranjăm pe cineva pe la Ligă, pe la Federație și nu suntem doriți. Sunt total dezamăgit de ce se întâmplă la noi în campionat. Nu se poate să nu avem un penalty dat în nouă etape, deși avem șapte penalty-uri clare!

Trebuia să avem patru puncte în plus. Nu că e penalty clar, e clar 100%, n-am niciun dubiu. O să vă trimit imaginea pe care o avem din spatele porții. E penalty clar!”, a declarat Victor Angelescu, conform digisport.ro.

Costel Gâlcă: „Am avut un penalty, este păcat!”

„Meciul în general a fost unul echilibrat, dar noi am avut ocaziile mai clare. Ce am văzut pe imagini, am avut și un penalty. E păcat, jucătorii au avut azi (n.r. vineri, 12 septembrie) o atitudine foarte bună, nu am putut lua cele trei puncte. Mi-a plăcut atitudinea băieților, știam că meciul n-o să fie ușor. Trebuia să câștigăm.

Echipa noastră a crescut în ultimele două meciuri, cu multă personalitate. Trebuia să avem cu patru puncte mai mult în acest moment. Din punctul meu de vedere, mai avem nevoie de un mijlocaș, un atacant!”, a declarat Gâlcă, la conferința de presă de la finalul partidei Rapid vs. U Cluj, 0-0.

Cu această remiză, Rapid a ratat, astfel, șansa de a deveni, cel puțin pentru o perioadă de timp, lider în clasamentul Superligii. În acest moment, bucureștenii au reușit să strângă un total de 19 puncte, cu doar unul mai puțin decât Universitatea Craiova, ocupanta primei poziții din ierarhie.

În etapa următoare a campionatului intern, Rapid va primi vizita celor de la FC Hermannstadt, pe data de 21 septembrie, de la ora 21.00.